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Школьник из Туркестанской области набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ

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Жәнібек Әбілхан
Жәнібек Әбілхан. Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Выпускник школы Әбілхан Жәнібек набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ, выбрав на экзамене комбинацию предметов "Математика-Информатика", передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК, Жәнібек Әбілхан, выпускник школы из Ордабасынского района Туркестанской области, набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ.

19 мая в региональном центре тестирования в Шымкенте Жәнібек успешно сдал экзамен, выбрав комбинацию предметов "Математика-Информатика".

"Я просто на седьмом небе от счастья! Не могу поверить, что набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ - это просто невероятно!

Хотя я показывал хорошие результаты на январском и мартовском тестировании, этот результат - предел моих мечтаний! Я целенаправленно готовился к ЕНТ с выпускных классов, потому что еще в детстве понял, кем хочу стать.

Моя мечта - быть айтишником. Убежден, что в век цифровых технологий нашей стране крайне нужны квалифицированные специалисты в сфере IT, и я горю желанием стать одним из них и внести свой вклад в развитие Казахстана. Этот результат - первый шаг к моей мечте!", – отметил Жәнібек.

Напомним, основной этап ЕНТ стартовал в Казахстане 16 мая. Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.

До этого абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

Добавим и по предыдущим экзаменам. Так, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем. Кроме того, в Миннауки предупредили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

Позже был завершен прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ - заявки подали около 163 тысяч человек. Тогда сообщалось, что в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Также мы писали подробный материал об особенностях сдачи ЕНТ в 2025 году, прочитать его можно по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247021-shkolnik-iz-turkestanskoy-oblasti-nabral-maksimalnye-140-ballov-na-ent/