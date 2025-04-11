Когда начнется прием заявок для участия в основном ЕНТ в Казахстане

Подача заявлений для участия в основном ЕНТ будет осуществляться с 12 по 25 апреля текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

В Telegram-канале Наццентра тестирования опубликовано обращение к абитуриентам прошлых лет. В информации сообщается, что подача заявлений на основное ЕНТ будет осуществляться с 12 по 25 апреля 2025 года на сайте www.app.testcenter.kz и через приложение UTO.

"С 12 по 18 апреля - подать заявление можно только один раз, а с 19 по 25 апреля - подать заявление можно один или два раза.

Сроки проведения ЕНТ - 16 мая - 5 июля 2025 года. Для вас на выбор представлены 5 дат: 30 мая, 4 июня, 9 июня, 12 июня, 16 июня. При подаче заявления вы сами выбираете дату, время и пункт проведения ЕНТ из предложенных", - сказано в сообщении.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, в указанный период можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

"Для участия в основном ЕНТ вам не нужно отчисляться из вуза. Только в случае участия в конкурсе грантов или перепоступления на платной основе, нужно будет отчислиться из вуза.

Если вы забыли логин или пароль от своего личного кабинета на сайте app.testcenter.kz, восстановите его скачав приложение UTO.kz через Face ID", - добавили в Наццентре.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем. Кроме того, в Миннауки предупредили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

Позже был завершен прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ - заявки подали около 163 тысяч человек. Тогда сообщалось, что в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Также мы писали подробный материал об особенностях сдачи ЕНТ в 2025 году, прочитать его можно по данной ссылке.