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Основной этап ЕНТ стартовал в Казахстане: что нужно знать выпускникам

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ЕНТ-2025
ЕНТ-2025. Иллюстративное фото: Министерство науки и высшего образования РК

Сегодня в Казахстане начался основной этап ЕНТ. Об особенностях экзамена рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, передает NUR.KZ.

По данным министерства, всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.

"При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий 0 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.

Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время - 40 минут.

"Каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант. Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов, им будут предоставлены бумажные версии таблиц.

Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после окончания тестирования, а по техническим причинам можно подать во время тестирования. Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции", - сказано в сообщении.

Пороговые баллы для поступления остаются прежними: для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" - не менее 70 баллов. Для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов.

"В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.

В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение", - добавили в министерстве.

Сообщили в ведомстве и о том, что до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ поступающего обещают аннулировать.

Несколько дней назад сообщалось, что Национальный центр тестирования Казахстана обратился к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ.

До этого абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245650-osnovnoy-etap-ent-startoval-v-kazahstane-chto-nuzhno-znat-vypusknikam-shkol/