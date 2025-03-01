Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Сегодня началось мартовское ЕНТ, которое продлится до 6 апреля. Заявления на участие подали около 163 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Как сообщается на официальной странице центра в Instagram, из 163 тысяч желающих 76% выбрали казахский язык тестирования, 23,9% - русский и 162 человека - английский.

При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ сдают 775 человек по всей стране.

Самой популярной комбинацией профильных предметов стала "биология-химия" - 17,5%. Это будущие медики, учителя и специалисты сельского хозяйства.

Далее следуют комбинации "математика-физика" - 17,1% и "математика-информатика" - 10,5%, представляющие будущих инженеров и IT-специалистов.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий - 120, в том числе 20 - по истории Казахстана, 10 - по грамотности чтения, 10 - по математической грамотности и по 40 - по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.

Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время - 40 минут.

В центре напомнили, что в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Добавим, что для поступления в вузы Казахстана необходимо пройти единое национальное тестирование. Практика ЕНТ существует уже 20 лет. С каждым годом она совершенствуется, появляются новшества в процедуре. Мы рассказывали о том, что ожидается в 2025 году.

Ранее сообщалось, что завершен прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ - заявки подали около 163 тысяч человек.