ЕНТ стартует в Казахстане 1 марта

Завершен прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ – заявки подали около 163 тысяч человек. Само ЕНТ пройдет с 1 марта по 6 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

Как сообщили в министерстве, в мартовском ЕНТ участвуют:

лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,

выпускники школ прошлых лет и колледжей,

лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК,

обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

В ведомстве напоминают, что во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ – 120.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем.

После этого Наццентр тестирования опубликовал первые итоги. На тот момент сообщалось о 71 аннулированном результате из-за попыток проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, и нарушения правил во время тестирования. На второй неделе сообщалось, что результаты 111 человек аннулированы. После их количество выросло до 150 человек.

Кроме того, в Миннауки предупредили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

Добавим, что еще в мае прошлого года стало известно, что с 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ. Тогда министр науки и высшего образования заявил, что формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".