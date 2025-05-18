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Жителей Астаны предупредили о перекрытии еще одной улицы

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Рабочие выполняют ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: alexandrumagurean/Getty Images

С 19 по 20 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик, на участке от улицы Куйши Дина до улицы Б. Майлина, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, в столице начинаются работы по среднему ремонту проспекта Тауелсиздик, на участке от улицы Куйши Дина до улицы Б. Майлина.

"В связи с этим, с 19 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. Также с 21 по 22 мая будет частично перекрыто движение на участке от улицы Б. Майлина до проспекта Б. Момышулы.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", - сообщили в управлении.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Также сообщалось, что до 20 мая по проспекту Тауелсиздик в Астане планируются работы по среднему ремонту. Движение автотранспорта будет частично ограничено.

По 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.

А в Алматы до 26 мая движение будет ограничено на улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра. Там проходит реконструкция теплосетей.

И на проспекте Райымбек батыра в Алматы продолжаются работы по обновлению территории. Чтобы освободить пространство для устройства пешеходных зон, велодорожек, озеленения, работы будут проводиться с 12 по 18 мая.

Ранее мы писали, что в столице проводятся строительные и ремонтные работы по ряду улиц. О том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246103-zhiteley-astany-predupredili-o-perekrytii-eshche-odnoy-ulicy/