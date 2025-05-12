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Около двух недель движение транспорта будет ограничено на одной из улиц в Астане

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане с 14 по 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Управление транспорта города.

На странице в Instagram Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны информирует жителей и гостей города о начале работ по среднему ремонту по улице Калдаякова - на участке от проспекта Тауелсиздик до улицы Нажимеденова.

В связи с этим, с 14 по 25 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - сообщили в управлении.

Напомним, с 12 по 15 мая будет частично перекрыто движение по ул. Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова - на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой.

Также в Астане начинается средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244228-okolo-dvuh-nedel-dvizhenie-transporta-budet-ogranicheno-na-odnoy-iz-ulic-v-astane/