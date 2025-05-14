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Почти на неделю будет частично перекрыто движение на одной из улиц в Астане

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Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 15 по 20 мая по проспекту Тауелсиздик в Астане планируются работы по среднему ремонту. Движение автотранспорта будет частично ограничено, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Пресс-служба столичного акимата в Telegram-канале предупредила жителей и гостей города, что с 15 по 20 мая начнутся работы по среднему ремонту дороги по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Кажымукана до улицы Куйши Дина.

"В связи с этим, будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.

Акимат просит с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Напомним, в Астане с 14 по 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.

Также в столице ведется средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто.

А в Алматы до 26 мая движение будет ограничено на улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра. Там проходит реконструкция теплосетей.

И на проспекте Райымбек батыра в Алматы продолжаются работы по обновлению территории. Чтобы освободить пространство для устройства пешеходных зон, велодорожек, озеленения, работы будут проводиться с 12 по 18 мая.

Карта на которой указан ремонтируемый участок дороги
Карта. Фото: t.me/astana_newss

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244843-pochti-na-nedelyu-budet-chastichno-perekryto-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulic-v-astane/