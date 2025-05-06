До конца мая ограничат движение на одной из улиц Алматы

С 6 по 26 мая в Алматы на улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, будет ограничено движение, передает NUR.KZ со ссылкой на АлТС.

Как сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети", с 6 по 26 мая на улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, будет ограничено движение - здесь проходит реконструкция теплосетей.

Движение автотранспорта будет закрыто в обоих направлениях.

Дорожные работы в Алматы. Фото: t.me/AlmatyJoly

Работы охватят 245,5 метра трубопровода, введенного в эксплуатацию более 40 лет назад. Он обеспечивает теплом пять многоквартирных домов. В период ремонта подача горячей воды сохранится.

В этом году в Алматы запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%, сообщает ведомство и просит водителей учитывать изменения при планировании маршрута.

Добавим, вчера жителей Алматы предупредили о возможных ограничениях на проспекте Райымбека, где с 5 по 12 мая ведутся работы по благоустройству.

Также ранее в акимате Алматы напомнили, что 23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

А 26 апреля 2025 года начаты работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека, с комплексным благоустройством улиц по принципу "от фасада до фасада".

"Сегодня ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Для обеспечения удобства горожан подготовлена схема дорожного движения для организации объезда на период проведения СМР с оповещением в социальных сетях и специальном Telegram-канале "Almaty Joly", - сказано в сообщении.