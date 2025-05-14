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Ограничение движения на Райымбек батыра в Алматы: на каких участках ведутся работы

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Алматы представил пояснения по масштабной реконструкции проекта Райымбек батыра, где заменяется асфальтовое покрытие, монтируются бордюры и организуются пешеходные зоны, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, на проспекте Райымбек батыра продолжаются работы по обновлению территории.

Чтобы освободить пространство для устройства пешеходных зон, велодорожек, озеленения, работы будут проводиться с 12 по 18 мая на следующих участках:

1) С пр. Райымбека, 348/1 до пр. Райымбека 451А, Ауэзовский район (по южной и северной стороне параллельно):

  • Снимут старое асфальтовое покрытие на территории парковки БЦ "Aspara" и БЦ "Zeinet".
  • Подготовят основу для установки тротуарного бордюра и тротуарной плитки.
  • Произведут монтаж гранитного бордюра и поребрика.
Дорожные работы на Райымбека
Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

2) По аллее бульвара пр. Райымбека от моста ул. Розыбакиева до ул. Брюсова (на аллее) и от ул. Крылова до ул. Брюсова (по северной стороне проспекта):

  • Проведут монтаж тротуарного гранитного бордюра и поребрика.
  • Срежут растительный слой толщиной 20 см.
  • Начнут устройство основания под брусчатку.
  • Демонтируют тротуарное покрытие.
  • Проведут монтаж брусчатки.
Дорожные работы на Райымбека
Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

3) По пр. Райымбека на участке от моста ул. Розыбакиева до ул. Тургут Озала, от ул. Брусиловского до ул. Тлендиева по южной стороне и по северной стороне после Тлендиева:

  • Проведут монтаж тротуарного поребрика.
  • Срежут растительный слой толщиной 20 см.
  • Проведут монтаж бетонного бордюра.
Дорожные работы на Райымбека
Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

4) От ул. Байзакова до ул. Галилея (по северной стороне) и от пр. Райымбека 206 в/2 до пр. Райымбека 206 (по южной стороне):

  • Начнут монтаж поребриков.
  • Начнут устройство арычных лотков.
  • Срежут растительный слой толщиной 20 см.
  • Начнут устройство основания под брусчатку.
  • Проведут монтаж брусчатки.
Дорожные работы на Райымбека
Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

5) на участке по ул. Райымбека 193, до ул. Торетая, 2, захватив участок "Верблюды Жетысу" (по северной части):

  • Продолжат монтаж тротуарного бордюра.
  • Продолжат работы по демонтажу и монтажу гранитного бортового камня проезжей части.

6) на участке по ул. Райымбека 172 до ул. Райымбека 174/2 по южной части:

  • Демонтируют гранитный бортовой камень проезжей части длиной 500 погонных метров.
  • Начнут монтаж тротуарного бордюра - 350 погонных метров.
Дорожные работы на Райымбека
Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

7) на участке по пр. Райымбека от Панфилова до ул. Абылай хана по южной стороне и от ул. Чайковского до пр. Желтоксана по южной стороне:

  • Снимут асфальтное покрытие на проезжей части автобусной полосы.
  • Демонтируют тротуарный бордюр.
  • Срежут растительный слой толщиной 20 см.
  • Произведут демонтаж бортовых камней проезжей части.
  • Установят бортовой камень.
Дорожные работы на Райымбека
Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

Добавим, в плане ведомства отмечается, что после экспертизы и заключения все бордюры, подлежащие рихтовке и восстановлению, будут повторно использованы в реконструкции проспекта.

Напомним, масштабное преображение проспекта Райымбека анонсировали в ноябре прошлого года в ходе встречи с жителями Алмалинского района.

Работы по благоустройству проспекта начались 5 мая. Вместе с тем началось и строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, а работы завершатся до конца этого года.

Добавим также, в конце прошлого года в маслихате сообщали, что в 2025-м на ремонт дорог в южной столице выделили почти 36 млрд тенге. Отмечалось, что продолжится строительство дорог в присоединенных к городу территориях в микрорайонах Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244801-ogranichenie-dvizheniya-na-prospekte-rayymbek-batyra-v-almaty-na-kakih-uchastkah-vedutsya-raboty/