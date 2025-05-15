Введение отдельной статьи за похищение невест прокомментировали в МВД

В кулуарах мажилиса замглавы МВД прокомментировал планы депутатов ввести в Казахстане отдельную статью за кражу невест, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если говорить о похищении человека, то за это уже есть ответственность. Норма (предлагаемая - прим. авт.) идет (о принуждении к вступлению в брак - прим. ред.), она как бы наполовину легальная, наполовину нелегальная.

Но здесь тоже надо не перегнуть палку, потому что есть вещи, когда это просто, условно, выполнение традиций - но при обоюдном согласии; а есть вещи, когда это действительно принуждение, понуждение. За это должна быть ответственность", - сообщил замглавы МВД Игорь Лепеха.

Он не исключает возможность введения отдельной статьи.

"Может быть, там нужно редакцию подкорректировать (в действующей статье о похищении - прим. ред.), в принципе, я считаю, что если это против воли похищаемого лица, то за это, конечно, должна быть ответственность, и очень серьезная", - резюмировал он.

Напомним, вчера, 14 мая, депутат Мурат Абенов рассказал, что депутаты поддержали поправку о введении наказания за принуждение к вступлению в брак в Казахстане - за "кражу невест" предлагается назначать до 7 лет лишения свободы.

По словам депутата, на второе чтение предлагаемый законопроект может поступить уже на следующей неделе. Мурат Абенов надеется, что до конца года закон вступит в силу.

Напомним, ранее мы уже писали, что депутат заявил о предложенной поправке в законодательство, согласно которой предлагается ввести уголовное наказание за кражу невест, еще в феврале этого года.

До этого в декабре Мурат Абенов также высказывался о необходимости ввести статью в Уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане. Он отметил, что казахстанские певцы поют в своих песнях об этом как о норме.

В марте прошлого года депутат мажилиса Анас Баккожаев тоже высказывался о краже невест в Казахстане, рассказав о "позорной статистике" и сделав сравнение со странами Африки.

Об этом говорил и президент Токаев на заседании Национального курултая. Глава государства раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику.