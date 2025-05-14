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Какие способы использования ИИ хотят запретить в Казахстане

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Искусственный интеллект
Компьютер. Иллюстративное фото: pixabay

Особое внимание в проекте закона "Об искусственном интеллекте", который рассматривается сейчас в мажилисе, уделено вопросам безопасности, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса РК, особое внимание в проекте закона "Об искусственном интеллекте" уделено вопросам безопасности.

Системы ИИ будут классифицированы по степени риска - от минимального до высокого.

Системы высокого риска будут отнесены к объекту критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности.

Также законопроект делит системы с ИИ на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы. Последние будут запрещены на территории Республики Казахстан.

Кроме того, проектом запрещаются некоторые практики использования искусственного интеллекта, например:

  • использование ИИ, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;
  • использование ИИ, которое намеренно пользуется уязвимостями людей: возраст, инвалидность, социальное положение;
  • оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг);
  • использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;
  • использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени за исключением случаев, разрешенных законом;
  • создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством.

Существенным элементом регулирования является возмещение вреда, причиненного системами ИИ. Закон предусматривает, что в случае причинения ущерба пользователям ответственность за это несут владельцы и операторы систем ИИ.

Страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан.

Эти и другие позиции соответствуют международным стандартам защиты прав человека в условиях нового технологического общества, отмечается в публикации.

Напомним, в 2025 году ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев. Подробнее читайте в нашем материале.

Добавим, сегодня на заседании мажилиса обсуждают закон об использовании искусственного интеллекта. Так, депутат заявила, что запрещать ИИ казахстанским школьникам не будут, но появятся правила, а также ответила, может ли искусственный интеллект заменить депутатов в Казахстане.

Ранее эксперты высказали мнение, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

А в конце января МВД обратилось к казахстанцам с предостережением из-за активного использования рекламы и искусственного интеллекта мошенниками.

Вместе с тем, в прошлом году министр Жаслан Мадиев провел переговоры с Microsoft и Google в США, где обсуждались возможности применения искусственного интеллекта (AI) от Microsoft для улучшения государственных технологических сервисов (GovTech).

А генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал, какую работу госаппарата может на себя взять искусственный интеллект.

"В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер.

Напомним, что в декабре 2023 года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244942-kakie-praktiki-ispolzovaniya-ii-hotyat-zapretit-v-kazahstane/