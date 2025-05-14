Запрещать ИИ казахстанским школьникам не будут, но появятся правила, заявила депутат

На заседании мажилиса обсуждают закон об использовании искусственного интеллекта - депутат заявила, что запрет на ИИ для школьников не сработает, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время обсуждения законопроекта депутат Анас Баккожаев отметил, что сейчас школьники делают домашние задания с помощью ИИ, магистранты пишут научные работы с помощью ИИ, учителя также проверяют их работы с помощью ИИ.

"Именно со стороны знаний - как мы будем их защищать? Я в данном проекте закона такие нормы не встречал. В школе почему мы не можем установить требования, чтобы была культура использования ИИ?" - спросил депутат.

Депутат Екатерина Смышляева ответила, что опасения касательно частного использования ИИ не напрасны, однако запрет на использование искусственного интеллекта не сработает.

"Если отраслевое министерство, Минпросвещения, сочтет нужным запретить это все в законе, то они, наверное, взвесят это и какие-то ограничения поставят, но я точно скажу, что сегодня такое количество мобильных устройств, доступ к интернету, что любые ограничения просто не будут работать, потому что все равно найдется вариант у этого чата спросить.

Что касается детей, сейчас, насколько мне известно, что-то вроде этического кодекса наше Министерство просвещения начало разрабатывать в плане использования ИИ педагогами, детьми.

Что касается серьезных научных работ, то на сегодня это уже плоскость регулирования вопроса защиты авторских и интеллектуальных прав. Это будет решаться именно там", - ответила депутат.

Напомним, ранее депутат Магеррам Магеррамов предложил регламентировать использование искусственного интеллекта школьниками - в частности, популярный ChatGPT.

По его словам, такой подход к обучению "сводит к нулю способность критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно".

Однако, вице-президент национальной Академии образования Минпросвещения Руслан Каратабанов в феврале сообщил, что новый образовательный стандарт, который войдет в оборот в 2026 году, учитывает требования времени. Например, развитие искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект является одним из ключевых факторов мирового развития и игнорировать его невозможно… На уровне инструмента мы должны обучать детей его использованию.

Поэтому в каждый предмет интегрированы виды работ, связанные с применением различных технологий на базе искусственного интеллекта.

Например, в биологии, химии и физике - виртуальные лаборатории, в языках - приложения для общения и ведения диалогов, в географии - информационные системы", - рассказал спикер.

Отметим, что еще в прошлом году сообщалось, что Евросоюз первым в мире принимает закон, который будет регулировать развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) и защищать от них граждан.

А в 2025 году в Казахстане ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев. Подробнее читайте в нашем материале.