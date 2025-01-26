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Реклама и искусственный интеллект: МВД обратилось к казахстанцам

Опубликовано:

Полицейская фуражка лежит на столе
Фуражка полицейского. Иллюстративное фото: polisia.kz

Министерство внутренних дел предупредило казахстанцев о рисках мошенничества с использованием искусственного интеллекта и таргетированной рекламы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как отметили в ведомстве, таргетированная реклама - инструмент для продвижения информации, активно используемый в социальных сетях и онлайн-платформах, взятый на вооружение интернет-мошенниками.

Это могут быть лже-инвестиционные фонды, юридические услуги по возврату похищенных мошенниками средств.

По данным ведомства, при создании рекламы кибермошенники за основу берут оригинальные видео известных личностей, юридических контор, адвокатов, и для обмана населения искажают его с помощью искусственного интеллекта.     

Согласно информации МВД, в 2024 году свыше 2,5 тыс. граждан вложили свои средства в несуществующие фонды. 

"Нередки случаи, когда люди для возврата похищенных мошенниками денег обращаются за помощью к другим мошенникам и теряют более крупные суммы. К примеру, жительница Карагандинской области, желая вернуть 40 тыс. тенге, которые потратила на покупку товара в интернете, потеряла более 11 млн тенге", - говорится в сообщении

В МВД рассказали, как распознать мошенников в рекламе:

  • Слишком заманчивые предложения - реклама обещает легкие деньги и фантастические условия для обогащения без каких-либо рисков;
  • Ссылки ведут на сомнительные сайты без контактов или лицензии;
  • Запрос личных данных с требованием ввести анкетные сведения, номер карты, паспорта либо иные персональные данные;
  • Агрессивный маркетинг и давление с призывами "не упустить возможность";
  • Настойчивые звонки менеджеров "инвестиционных" фондов;
  • Обращайте внимание на мимику лица известных личностей, участвующих в рекламе, неправильная синхронизация губ и звука.

"Будьте бдительны и игнорируйте сомнительные предложения, доверяйте только проверенным источникам", - призвали в МВД.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215239-reklama-i-iskusstvennyy-intellekt-mvd-obratilos-k-kazahstancam/

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