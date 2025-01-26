Реклама и искусственный интеллект: МВД обратилось к казахстанцам
Опубликовано:
Министерство внутренних дел предупредило казахстанцев о рисках мошенничества с использованием искусственного интеллекта и таргетированной рекламы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как отметили в ведомстве, таргетированная реклама - инструмент для продвижения информации, активно используемый в социальных сетях и онлайн-платформах, взятый на вооружение интернет-мошенниками.
Это могут быть лже-инвестиционные фонды, юридические услуги по возврату похищенных мошенниками средств.
По данным ведомства, при создании рекламы кибермошенники за основу берут оригинальные видео известных личностей, юридических контор, адвокатов, и для обмана населения искажают его с помощью искусственного интеллекта.
Согласно информации МВД, в 2024 году свыше 2,5 тыс. граждан вложили свои средства в несуществующие фонды.
"Нередки случаи, когда люди для возврата похищенных мошенниками денег обращаются за помощью к другим мошенникам и теряют более крупные суммы. К примеру, жительница Карагандинской области, желая вернуть 40 тыс. тенге, которые потратила на покупку товара в интернете, потеряла более 11 млн тенге", - говорится в сообщении
В МВД рассказали, как распознать мошенников в рекламе:
- Слишком заманчивые предложения - реклама обещает легкие деньги и фантастические условия для обогащения без каких-либо рисков;
- Ссылки ведут на сомнительные сайты без контактов или лицензии;
- Запрос личных данных с требованием ввести анкетные сведения, номер карты, паспорта либо иные персональные данные;
- Агрессивный маркетинг и давление с призывами "не упустить возможность";
- Настойчивые звонки менеджеров "инвестиционных" фондов;
- Обращайте внимание на мимику лица известных личностей, участвующих в рекламе, неправильная синхронизация губ и звука.
"Будьте бдительны и игнорируйте сомнительные предложения, доверяйте только проверенным источникам", - призвали в МВД.
Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215239-reklama-i-iskusstvennyy-intellekt-mvd-obratilos-k-kazahstancam/