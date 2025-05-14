Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Может ли искусственный интеллект заменить депутатов в Казахстане

Опубликовано:

Искусственный интеллект
ИИ. Иллюстративное фото: Surasak Suwanmake/Getty Images

Депутат Екатерина Смышляева в ходе обсуждения в мажилисе проекта закона "Об искусственном интеллекте" высказалась о рисках замены некоторых профессий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ожидать, что сейчас ИИ придет и заменит все профессии… Коллеги-журналисты любят спрашивать: "А не боитесь, что ИИ заменит депутатов?" На самом деле творческие профессии, интеллектуально сложные - до них моделям, которые сейчас развиваются, еще расти и расти.

По той причине, что для развертывания модели нужны качественные, достоверные данные, их объем должен быть очень большим, обучение - надежным", - говорит Екатерина Смышляева.

Из этого она сделала вывод, что многие мыслительные операции для ИИ-моделей пока недоступны.

"А в части законотворчества недоступно машиночитаемое право. Наши законы не алгоритмичны", - заверила она.

Напомним, в 2025 году ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее эксперты высказали мнение, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

А в конце января МВД обратилось к казахстанцам с предостережением из-за активного использования рекламы и искусственного интеллекта мошенниками.

Вместе с тем, в прошлом году министр Жаслан Мадиев провел переговоры с Microsoft и Google в США, где обсуждались возможности применения искусственного интеллекта (AI) от Microsoft для улучшения государственных технологических сервисов (GovTech).

А генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал, какую работу госаппарата может на себя взять искусственный интеллект.

"В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер.

Напомним, что в декабре 2023 года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244903-mozhet-li-iskusstvennyy-intellekt-zamenit-deputatov/