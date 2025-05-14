Может ли искусственный интеллект заменить депутатов в Казахстане

Депутат Екатерина Смышляева в ходе обсуждения в мажилисе проекта закона "Об искусственном интеллекте" высказалась о рисках замены некоторых профессий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ожидать, что сейчас ИИ придет и заменит все профессии… Коллеги-журналисты любят спрашивать: "А не боитесь, что ИИ заменит депутатов?" На самом деле творческие профессии, интеллектуально сложные - до них моделям, которые сейчас развиваются, еще расти и расти.

По той причине, что для развертывания модели нужны качественные, достоверные данные, их объем должен быть очень большим, обучение - надежным", - говорит Екатерина Смышляева.

Из этого она сделала вывод, что многие мыслительные операции для ИИ-моделей пока недоступны.

"А в части законотворчества недоступно машиночитаемое право. Наши законы не алгоритмичны", - заверила она.

Напомним, в 2025 году ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее эксперты высказали мнение, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

А в конце января МВД обратилось к казахстанцам с предостережением из-за активного использования рекламы и искусственного интеллекта мошенниками.

Вместе с тем, в прошлом году министр Жаслан Мадиев провел переговоры с Microsoft и Google в США, где обсуждались возможности применения искусственного интеллекта (AI) от Microsoft для улучшения государственных технологических сервисов (GovTech).

А генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал, какую работу госаппарата может на себя взять искусственный интеллект.

"В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер.

Напомним, что в декабре 2023 года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.