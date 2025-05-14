Казахстанцы смогут летать прямым рейсом в одну из стран на Ближнем Востоке

Иорданская авиакомпания со следующего года запустит прямые авиарейсы в Казахстан - полеты будут совершаться два раза в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта РК.

Как рассказали в министерстве, в феврале во время визита Токаева в Королевство Иордания иорданская сторона выразила намерение начать полеты в Казахстан.

А вчера вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев встретился с послом Иордании в РК Хамзой Аль-Омари.

"В ходе встречи стороны рассмотрели возможность подписания соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами.

Хамза Аль-Омари проинформировал о планах авиакомпании Royal Jordanian с июня 2026 года выполнять прямые рейсы в Казахстан с частотой 2 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

Казахстанская сторона сообщила о готовности оказать необходимое содействие в открытии рейсов в рамках действующих договоренностей.

Стороны также согласовали сроки подписания соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между странами.

Напомним, в Иорданию глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом 18 февраля этого года. В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

Когда Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния, в честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул.

Во время визита Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли совместное заявление, страны подписали ряд документов и меморандумов.

Помимо этого, Токаев во время визита встретился с принцем и принцессой Иордании, посетил местный исторический музей и вручил королю Иордании высшую госнаграду Казахстана - орден "Алтын Қыран".