Как Токаева встретили во дворце Аль-Хусейния в Иордании (фото)

Глава государства Касым-Жомрат Токаев, который находится с официальным визитом в Иордании, прибыл во дворец Аль-Хусейния, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президента Казахстана встретили король Абдалла II бен аль-Хусейн и наследный принц Аль-Хусейн.

После во дворце Аль-Хусейния состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана.

В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании.

️После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.

В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

Отметим, ранее пресс-служба Акорды анонсировала, что президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Короля Абдаллы II бен аль-Хусейна 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом.

Ожидается, что в ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.