Когда в Казахстане откажутся от вагонов с тремя полками, рассказал министр транспорта

Главу Минтранспорта Казахстана Марата Карабаева в кулуарах Акорды спросили о вагонах с тремя полками и других неудобствах в поездах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение. Это частными перевозчиками было допущено. Таких не будет. Все.

Есть другой вопрос - несоблюдение стандарта. Трехполочные (вагоны - прим.ред.) - не соответствует стандарту. Это, еще раз повторяю, нарушение, которое было выявлено, и в отношении нарушителя была наложена определенная ответственность", - сказал Марат Карабаев.

Он же рассказал, почему нельзя снять с эксплуатации все старые вагоны, в которых летом жарко, а зимой - холодно.

"У нас недостаточное количество именно вагонов, и мы знаем, что больше 40% вагонов - с износом, которые работают больше 25 лет. Но сейчас их с оборота сразу не можем снять. Если снимем, тогда недостаточно будет билетов в пиковый период. Поэтому, к сожалению, вынуждены такие оставлять определенные вагоны.

Сейчас меры принимаем для того, чтобы обновить, о чем я говорил - больше порядка 900 вагонов покупаем новых, в том числе в этом году 158 вагонов. Второе - законодательно прорабатываем одну норму, запрещающую использовать вагоны старше 25 лет", - добавил он.

Напомним, ранее в феврале министра транспорта РК уже спрашивали, как долго казахстанцы будут вынуждены ездить в старых, еще советских вагонах. По его словам, чтобы исправить ситуацию, начиная с 2023 года была значительно увеличена поставка пассажирских вагонов.

Летом прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане. "Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками", - сказал он.

Также председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

В конце июля стало известно, что миллионные штрафы наложили на казахстанских перевозчиков за состояние поездов. В ходе обследования выявлено 284 различных нарушений договорных обязательств, в том числе несоответствие нормам внутреннего и наружного вида пассажирских вагонов, отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния.

Позднее в августе представители Минтранспорта проверили поезд Костанай - Алматы и выявили 14 нарушений, включая неработающие кондиционеры и отклонение от санитарных норм.

А с 1 октября 2024 года в Казахстане повысили тарифы на билеты в поездах, что объяснили экономической ситуацией и, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.