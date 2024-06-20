Когда в Казахстане откажутся от старых вагонов

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов сегодня в кулуарах сената рассказал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов сообщил, что таких вагонов у нацперевозчика порядка 600.

"У частных перевозчиков тоже такие вагоны есть. Это вагоны, которые эксплуатируются больше 28 лет - их произвели в 80-90-е годы. Это те вагоны, в которых не предусмотрена система кондиционирования от завода-производителя, туалеты стандартные. У них есть срок списания к 2030 году они все спишутся", - сказал он.

По его словам, сейчас идет работа по обновлению и закупу новых вагонов.

"Уже закупили порядка 150 вагонов, сейчас заключили контракт на 157 вагонов, к 2025 году ожидаются новые вагоны Stadler, и к 2030 году средний возраст нашего парка будет порядка 10-13 лет - это будут хорошие, свежие вагоны. То есть к 2030 году казахстанцы забудут про эти старые вагоны от нацперевозчика", - пообещал спикер.

Жанибек Тайжанов также назвал причины опоздания поездов.

"Эти проблемы были. Здесь объективные причины. Первая причина - мы не раз говорили, что сейчас большая идет изношенность инфраструктуры. Порядка 56% - это изношенность нашей инфраструктуры. Магистральный ход изношен.

Для нас самая главная задача - это обеспечение безопасности. На железной дороге, на магистрали, ежегодно в летний период проводятся ремонтно-путевые работы. И если смотреть в прошлый и этот год, очень большие проводятся ремонты - порядка 1400 километров. Это и текущие ремонты, где-то - модернизация. Их ведут именно в летний период для того, чтобы поддержать уровень безопасности", - объяснил он.

Еще одна причина, по словам Тайжанова, - паводки.

"Как вы знаете, в этом году очень много было паводков, при этом в паводковый сезон железная дорога устояла, не было никаких проблем, но после окончания паводков - очень много выплесков и необходимость поддержания пути существует. В связи с ремонтными работами и происходят задержки пассажирских поездов. Это в летнее время.

В зимнее время, как вы знаете, прошлая зима была очень такая… аномальная в плане того, что, если вы помните, в декабре-месяце даже по Жамбылской области объявляли ЧС. В декабре по Жамбылской области у нас встало порядка 30 пар поездов. И поезда стояли, не могли разъехаться по причине того, что был обрыв контактной сети, были очень сильные порывы ветра. И восстановительные работы тяжело делались и продолжались достаточно долго. Вот одна из причин", - резюмировал спикер.

Напомним, недавно Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания.

Он добавил, что 73% всего грузооборота КТЖ с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге. Помимо этого, по его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.

После заявления Алихана Самилова о возможном банкротстве КТЖ депутат Ерлан Саиров спросил, почему экс-премьер не решал этот вопрос раньше, когда возглавлял правительство.

А депутат Едил Жанбыршин раскритиковал главу КТЖ Нурлана Сауранбаева, который не пришел в парламент, где заслушивали отчет по его компании.

Позже в КТЖ прокомментировали слова Смаилова о долгах компании. Перевозчик заявил, что на текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Помимо этого в компании отметили, что стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов.

На минувшем совещании по развитию туризма в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура. По его словам, качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики.

Отметим, что с 1 сентября 2011 года АО "Пассажирские перевозки" является дочерней компанией АО "НК "Қазақстан темір жолы", говорится на сайте "Самрук-Казына".

В свою очередь АО "НК "Қазақстан темір жолы" - крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана.