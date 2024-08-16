Чиновникам Минтранса не понравилось состояние поезда Костанай - Алматы: перевозчику дали 10 дней

Представители Минтранспорта проверили поезд Костанай – Алматы и выявили 14 нарушений, включая неработающие кондиционеры и отклонение от санитарных норм, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РК, представители министерского комитета железнодорожного и водного транспорта проверили пассажирский поезд №43/44 в направлении Костанай – Алматы, обслуживаемый ТОО "Турксиб – Астана".

"В ходе проверки выявлено 14 различных нарушений: несоответствие нормам внутреннего и внешнего вида пассажирских вагонов, несоблюдение санитарных норм, также зафиксированы неработающие кондиционеры", - отмечается в публикации.

По результатам проверки составлен соответствующий акт. В свою очередь, перевозчику поручено в течение 10 календарных дней принять меры по устранению выявленных в результате проверки нарушений и недопущению их дальнейшего возникновения.

"В стране курсирует 110 социально значимых регулярных поездов. Строгое соблюдение требований правил пассажирских перевозок на особом контроле комитета. До конца лета сотрудники комитета проведут проверки по остальным пассажирским поездам", - сообщает ведомство.

Также сообщается, что Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта намерен пересмотреть правила предоставления субсидий перевозчикам пассажиров. Так, планируется, что объем субсидий будет напрямую связан с качеством предоставляемых услуг пассажирам и состоянием поездов (чистота, наличие кондиционеров и др.).

Напомним, в июне, выступая на совещании по развитию туризма, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане, отметив, что большая часть из них изношена.

Также председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

В конце июля стало известно, что миллионные штрафы наложили на казахстанских перевозчиков за состояние поездов. В ходе обследования выявлено 284 различных нарушений договорных обязательств, в том числе несоответствие нормам внутреннего и наружного вида пассажирских вагонов, отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния.

Проверка поезда Костанай - Алматы. Фото: Министерство транспорта РК

Проверка поезда Костанай - Алматы. Фото: Министерство транспорта РК

Проверка поезда Костанай - Алматы. Фото: Министерство транспорта РК