Миллионные штрафы наложили на казахстанских перевозчиков за состояние поездов

В поездах выявлены различные нарушения по несоблюдение норм перевозок. Нацперевозчик и частные перевозчики оштрафованы на сумму более 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

О нарушениях в пассажирских поездах пресс-служба Министерства транспорта сообщает в Telegram-канале. По данным ведомства, в пассажирских поездах по социально значимым направлениям выявлено 284 нарушений договорных обязательств.

"Комитетом железных дорог и водного транспорта проверено более 20 пассажирских поездов по социально значимым сообщениям, таким как Астана-Алматы, Кызылорда-Петропавловск, Астана-Шымкент, Кызылорда-Павлодар, Кызылорда-Кокшетау, Алматы-Жезказган, Алматы-Саратов и др.

В ходе обследования выявлено 284 различных нарушений договорных обязательств, в том числе несоответствие нормам внутреннего и наружного вида пассажирских вагонов, отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния и другие", - говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов, по данным ведомства, составила более 10 млн тенге. Штрафы наложены как на Национального перевозчика, так и на частных.

Отмечается, что перевозчикам в течение 10 дней поручено принять меры по устранению выявленных в результате обследования нарушений и их дальнейшем недопущении.

Сегодня сообщалось, что компанию по клинингу в поездах оштрафовали после жалоб пассажиров. По данным КТЖ, была проведена проверка и выявлены нарушения.

Отметим, на днях в КТЖ заявили об увольнении начальника и проводника поезда "Шымкент - Астана", которые согласились перевезти человека без купленного билета.

В июне глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик из-за неэффективного и консервативного менеджмента находится на грани выживания.

В середине февраля мы также писали, что глава КТЖ Нурлан Сауранбаев рассказывал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки в Казахстане.