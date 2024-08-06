В Казахстане повысят тарифы на проезд в поездах

В Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов, передает NUR.KZ.

В пресс-службе Министерства транспорта рассказали, что с 1 октября в Казахстане ожидается повышение тарифа в поездах на 20%.

"В стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.

Также важно учесть, что за последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось (за исключением индексации к уровню инфляции)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых составил 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками.

С 2025 года планируется ежегодный закуп свыше 200 вагонов и до 2030 года приобретение составит свыше 1200 единиц.

При этом повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 закона "О железнодорожном транспорте".

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5%. В это же время национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" прокомментировал распространившуюся ранее информацию о повышении цен на железнодорожные билеты.

В феврале глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. В июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.