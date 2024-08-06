Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Казахстане повысят тарифы на проезд в поездах

Опубликовано:

Купейный вагон
Поезд. Иллюстративное фото: Yury Karamanenko / Getty Images

В Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов, передает NUR.KZ.

В пресс-службе Министерства транспорта рассказали, что с 1 октября в Казахстане ожидается повышение тарифа в поездах на 20%.

"В стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.

Также важно учесть, что за последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось (за исключением индексации к уровню инфляции)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых составил 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками.

С 2025 года планируется ежегодный закуп свыше 200 вагонов и до 2030 года приобретение составит свыше 1200 единиц.

При этом повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 закона "О железнодорожном транспорте".

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5%. В это же время национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" прокомментировал распространившуюся ранее информацию о повышении цен на железнодорожные билеты.

В феврале глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. В июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145327-v-kazahstane-povysyat-tarify-na-proezd-v-poezdah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie