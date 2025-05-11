"Я даже подругам не рассказала": обвинившая Шарипа Серика в абьюзе девушка впервые заговорила о ситуации

Алия Бутеева, заявившая о физическом насилии со стороны актера Шарипа Серика, впервые официально прокомментировала ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы состоялась встреча в формате public talk, в рамках которой выступили сама Алия Бутеева, известные адвокаты и психолог.

"Для меня очень важно, что мы поднимаем такую важную тему, так как я сама прошла через физическое насилие и знаю, как это, когда очень страшно, очень стыдно признавать, что ты оказалась в такой ситуации. Но самое, наверное, страшное не то, что с тобой случилось, а жить с этой несправедливостью.

Из-за этого, если вы меня спросите, почему я закинула в Instagram, на свою страницу, пост о том, что я подверглась физическому насилию, я лишь хотела показать всем, что у нас, как у общества, должна быть нулевая терпимость к насилию. И если мой пост хоть как-то помог кому-то, я буду только рада, потому что жить с этой несправедливостью всю жизнь я бы не смогла", - рассказала в своем выступлении Алия Бутеева.

Она отметила, что была в шоке и растерянности и не знала, что делать.

"В моей семье не было никогда физического абьюза, физического насилия, и я была полностью растеряна, я даже своим подругам не рассказала. Но спустя время я поняла, что нужно об этом говорить открыто. Нужно обсуждать эту тему, потому что это хоть и маленький шаг, но это шаг вперед, чтобы наше общество наконец-то созрело, чтобы у нас действительно была нулевая терпимость к насилию. Потому что неважно: девушки, мужчины, никто этого не заслуживает", - продолжила Алия.

В интервью корреспонденту NUR.KZ она рассказала некоторые моменты, отметив, что пока не готова говорить на больную для девушки тему более глубоко.

"Я могу признать одно - эти отношения действительно были нездоровыми, но есть всему грань. То, что было физическое насилие, это факт. Точкой невозврата стал момент, когда я поняла после физического насилия, что такое нельзя терпеть. С одной стороны, мне было стыдно, но с другой стороны с чувством несправедливости всю жизнь я бы не хотела жить", - поделилась Алия Бутеева.

По словам девушки, интервью блогера Алишера Еликбаева с Шарипом Сериком она видела.

"У Шарипа есть право себя защищать, так же, как и у меня есть право. Но пока я, если честно, это все не могу оценивать. Так как это случилось между нами, скорее всего, я бы об этом хотела поговорить, когда я пройду терапию, чтобы такого не было, что я сейчас что-то говорю на эмоциях. Все-таки это очень большой процесс, когда ты ходишь каждый раз к психологу и прорабатываешь это все", - призналась девушка.

Она добавила, что, согласно постановлению суда, актер не может приближаться к ней в течение месяца. Что касается того, чувствует ли Алия себя в безопасности, она ответила, что не знает.

"Вроде как я хожу, живу, хожу на работу, но на самом деле безопасно ли мне на 100%, я не знаю", - заключила Алия.

Между тем, на состоявшейся встрече выступила и адвокат Жанна Уразбахова, которая отметила, что женщины, пострадавшие от бытового насилия, боятся обращаться в полицию.

"Алия сказала о том, что в первые минуты, в первые дни даже она никому не сказала об этом. И большинство хейта, с которым столкнулась впоследствии Алия, были из-за этого. "Если ты столкнулась с насилием, почему ты сразу не обратилась? Почему ты не написала заявление? Почему ты через месяц выложила это видео и так далее?"

Но никто не пытается понять, почему Алия сразу не обратилась. Ей было стыдно, она боялась, что ее не поймут. К сожалению, 99% жертв живут с чувством страха. Ее обвиняют в том, что она довела, что она не следила за языком и что она спровоцировала абьюзера. При этом все общество забывает о том, что вина за насилие всегда лежит на насильнике. Но из-за того, что не годами, а веками вся ответственность всегда ложилась на женщину, к сожалению, женщины сталкиваются с такими последствиями, что в результате насилия она же еще и остается при этом виноватой.

К сожалению, общество, которое навязывает чувство вины жертве, все это приводит к тому, что жертвы просто боятся обращаться в полицию и тем самым множат насилие", - заявила адвокат.

Она добавила, что, оказавшись безнаказанными, абьюзеры могут вновь прибегать к насилию.

"Впоследствии выяснилось, что обидчик Алии это не первый раз делал, это не первая его жертва. Если бы сейчас Алия не взяла на себя ответственность и не выложила бы это видео, мы не знаем, какие последствия были бы. Поэтому не молчите о насилии, говорите о насилии. В этом нет вашей вины. В любом насилии виноват только агрессор", - резюмировала Жанна Уразбахова.

Адвокат Асет Жунусов тоже посоветовал не молчать, если человек столкнулся с насилием. Также он призвал действовать - обращаться в полицию, документировать следы произошедшего, включая угрозы, сообщения, фото, видео, переписки. Юрист уверяет: все это может стать доказательством. Кроме того, необходимо обратиться за медпомощью, если имеются какие-либо телесные повреждения. Он посоветовал искать поддержку со стороны психолога, социального работника, а также юристов.

Напомним, бывшая девушка актера Шарипа Серика Алия Бутеева опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. Позже сам актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.

После этого актера арестовали на пять суток, признав виновным по статье 73 КоАП РК. А в медиакомпании Salem Entertainment сообщили, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество.

Заявленные ранее с ним проекты отменены, он также исключен из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей.

Позже актер Шарип Серикдал интервью блогеру Алишеру Еликбаеву, в котором изложил свою точку зрения на ситуацию Однако казахстанцы раскритиковали интервью.