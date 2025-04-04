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Кинокомпания внесла актера Шарипа Серика в "черный список" после обвинений бывшей девушки

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Шарип Серик
Шарип Серик. Фото: instagram.com/shakentii

Казахстанская компания Salem Entertainment прекратила сотрудничество с актером Шарипом Сериком после того, как бывшая девушка обвинила его в рукоприкладстве, передает NUR.KZ.

"В связи с последними событиями, команда Salem Entertainment приняла решение внести актера Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратить любое сотрудничество.

На данный момент заявленные ранее проекты "Шакал" и третий сезон сериала "Qarga" отменены, кроме того актер не появится во втором сезоне сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей", - сказано в сообщении, опубликованном в Instagram.

Также в заявлении указано, что команда фильма "Патруль: последний приказ" ведет активную работу над изъятием сцен с участием Шарипа Серика из готовящегося к прокату фильма.

"Все контракты с актером прекращены", - добавили в компании.

Напомним, ранее бывшая девушка казахстанского актера Шарипа Серика Алия Бутеева опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. В полиции Алматы сообщили о начатой проверке. В посте она прикрепила видео, на котором видно, что девушка заходит лифт, но следом за ней подбегает мужчина, хватает за руку и выводит из лифта.

Отмечалось, что девушку активно поддержали не только подписчики, но и звезды казахстанского шоу-бизнеса, актеры и общественники. Например, певица Say Mo, которая в прошлом была замужем за Шарипом Сериком.

В полиции Алматы сообщили о начатой проверке по делу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2233067-kinokompaniya-vnesla-aktera-sharipa-serika-v-chernyy-spisok-posle-obvineniy-byvshey-devushki/