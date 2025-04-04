Актера Шарипа Серика арестовали

Алматинский суд рассмотрел административное дело в отношении актера Серика Шарипа - его девушка обвинила его в рукоприкладстве, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Алматы рассмотрено дело в отношении С. по статье 73 КоАП РК.

Как сообщается на странице суда, установлено, что во время конфликта с сожительницей Б. С. допустил использование нецензурной брани, нарушив нормы поведения.

"В ходе судебного разбирательства С. признал свою вину и подтвердил факты, изложенные в материалах дела", - говорится в сообщении суда.

В итоге постановлением суда актера признали виновным по части 1 статьи 73 КоАП РК, ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, на решение суда отреагировала и сама Бутеева, опубликовав Stories в Instagram.

"Не буду судить, насколько это справедливо. Но я ранее говорила о том, что у меня изначально не было цели мстить или устраивать долгие разборки. Очень жаль, что человек начал извиняться только после того, как мне пришлось публично защищать себя.

Надеюсь, что эта ситуация поможет кому-то выйти из абьюзивных отношений и выбрать себя и свою безопасность. Мне сейчас нужно как-то пережить этот момент, надеюсь, через какое-то время станет легче. Пока такое ощущение, что меня выбросило в открытый космос без скафандра. Не знаю, как описать", – поделилась девушка.

Добавим, согласно статье 73 КоАП РК, нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.