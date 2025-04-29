"Встал на сторону агрессора": казахстанцы захейтили Еликбаева после интервью с Шарипом

После скандала вокруг актера Шарипа Серика, которого обвинили в бытовом насилии, пользователи Сети возмутились интервью, которое с актером провел известный блогер Алишер Еликбаев, передает NUR.KZ.

Отметим, на кадрах видео, которое вышло несколько дней назад, Еликбаев беседует по пути из Алматы в Астану. Интервью длилось больше двух часов. Шарип, понесший наказание по закону и отсидевший 5 суток в ИВС за насилие в отношении Алии Бутеевой, рассказал, что получил хороший урок.

Пострадавшая Алия Бутеева. Фото: instagram.com/aliya_booteyeva

Он поделился переживаниями после отмены всех проектов с его участием в кино - медиакомпании и рекламные агентства прекратили сотрудничество с ним.

Между тем, зрители, кто посмотрел интервью, отметили, что вопросы со стороны интервьюера были наводящими, а пользователи Сети обвинили Еликбаева в обелении осужденного за рукоприкладство Шарипа.

Шарип Серик и Алишер Еликбаев. Кадр из видео: www.youtube.com/@yelikbayev

Не остались в стороне известные блогеры. Так, блогер Нагима Настевич, известная как Nagimuwaa назвала актера человеком, "который сознательно применял насилие".

"Это не "спорная ситуация", это факт: есть зафиксированные побои, есть видео, есть история повторного насилия (сначала с одной женщиной, потом с другой). Повторяющееся насилие — это уже не случайность, не ошибка, это паттерн поведения", - пишет она.

Нагима добавляет, что Еликбаев, приглашая на интервью Шарипа, легитимизирует его поведение, а также "промывает имидж абьюзера, помогая ему вернуться в публичное поле как "бедного парня, которого неправильно поняли".

Кроме того, Нагима уверена - таким образом блогер Алишер Еликбаев бросает тень на свою собственную репутацию, "хотя он много лет работал на доверие общества, благотворительность, социальные проекты".

Скриншот: threads.com/@nagimuwaa

Кинокритик Карим Кадырбаев также не прошел мимо нашумевшего интервью, заметив в посте на Facebook, что Еликбаев "оказал медвежью услугу, как себе, так и Шако".

Он осуждает насилие, но признает, что Шарип понес заслуженное наказание и критикует общественную травлю, в том числе давление на друзей и знакомых агрессора. По его мнению, культура «отмены» лишает человека права на искупление.

Между тем, в беседе с корреспондентом NUR.KZ председатель правления ОЮЛ "Союз Кризисных Центров" Зульфия Байсакова также подчеркнула, что оправдывать насилие ни в коем случае нельзя.

"Он (Шарип - прим.ред.) часто говорит, что это ошибка, недоразумение, но действия в отношении другого человека, которые ты совершаешь и нарушаешь его границы или его интересы, - за это человек должен нести наказание. Для меня, например, это пример того, что мы столько лет формировали культуру ненасильственного отношения в обществе. И мне приятно, что Шарип стал такой нерукопожатный.

Многие от него отвернулись, и даже несмотря на то, что он талантливый, молодой актер, некоторые студии разорвали с ним контракт. Кто-то приостановил с ним взаимодействие. Это говорит о том, что люди понимают, что в Казахстане это не может дальше продолжаться, потому что насилие бытовое набирает все больше и больше оборотов", - говорит Байсакова.

Зульфия Байсакова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Она добавляет, что закон распространяется на всех, независимо от статуса.

"То, что происходит с самим Еликбаевым, как блогером, от которого отписываются многие, наверное, это тоже культура нашего общества на сегодняшний день, которое не хотело бы разделять точку зрения с этим человеком. Потому что, я считаю, что он встал на сторону агрессора, который пытается в мягкой форме, в расслабленном состоянии говорить о своих фактах недоброжелательного и даже угрожающего здоровью другого человека действия.

Поэтому я, например, весь этот случай расцениваю как хороший урок после всех наших мероприятий, информационных кампаний, которые проводят те же неправительственные организации. Принятие изменений в закон, какие бы они ни были, может быть, не полностью нас устраивают. Но это ответная реакция общества, яркая, прямая, которая показывает, что изменения в нашем обществе есть. И я этому рада", - заключила общественный деятель.

Не остались в стороне и другие казахстанцы, кто высказал свое мнение в комментариях под тем или иным постом или даже самим видеоинтервью.

Стоит отметить, что согласно сервисам статистики, после выхода интервью подписчики Алишера Еликбаева в Instagram и Telegram стали массово отписываться от его аккаунтов.

Комментарий. Скриншот: Facebook

Жители страны активны во всех социальных сетях, где ведется обсуждение этой беседы блогера и актера.

Комментарий. Скриншот: Instagram

Комментарий. Скриншот: Instagram

Кто-то не скрывает своего разочарования по отношению к Еликбаеву.

Комментарий. Скриншот: Instagram

Комментарий. Скриншот: Threads

Между тем, некоторые пользователи осудили не только самого Шарипа и интервьюера, но и журналиста и блогера Динару Сатжан, которая поддержала обоих.

"Шако правильно сделал, что рассказал Алишеру Еликбаеву как все было. И самое главное, он раскаивается и не пытается себя оправдать. Все ошибаются", - заявила Сатжан.

Однако казахстанцы все же уверены, что проводить интервью с Шарипом было неправильно и даже предлагают отменить не только самого актера, но и Youtube-канал Еликбаева.

Напомним, бывшая девушка Шарипа Серика Алия Бутеева опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. Позже сам актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.

После этого актера арестовали на пять суток, признав виновным по статье 73 КоАП РК. А в медиакомпании Salem Entertainment сообщили, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество.

Заявленные ранее с ним проекты отменены, он также исключен из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей.

Недавно актер Шарип Серик написал заявление на казахстанца из-за ИИ-видео с Бишимбаевым.

Комментарий. Скриншот: Threads

Комментарий. Скриншот: YouTube

Комментарий. Скриншот: YouTube