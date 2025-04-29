"Встал на сторону агрессора": казахстанцы захейтили Еликбаева после интервью с Шарипом
Опубликовано:
После скандала вокруг актера Шарипа Серика, которого обвинили в бытовом насилии, пользователи Сети возмутились интервью, которое с актером провел известный блогер Алишер Еликбаев, передает NUR.KZ.
Отметим, на кадрах видео, которое вышло несколько дней назад, Еликбаев беседует по пути из Алматы в Астану. Интервью длилось больше двух часов. Шарип, понесший наказание по закону и отсидевший 5 суток в ИВС за насилие в отношении Алии Бутеевой, рассказал, что получил хороший урок.
Он поделился переживаниями после отмены всех проектов с его участием в кино - медиакомпании и рекламные агентства прекратили сотрудничество с ним.
Между тем, зрители, кто посмотрел интервью, отметили, что вопросы со стороны интервьюера были наводящими, а пользователи Сети обвинили Еликбаева в обелении осужденного за рукоприкладство Шарипа.
Не остались в стороне известные блогеры. Так, блогер Нагима Настевич, известная как Nagimuwaa назвала актера человеком, "который сознательно применял насилие".
"Это не "спорная ситуация", это факт: есть зафиксированные побои, есть видео, есть история повторного насилия (сначала с одной женщиной, потом с другой). Повторяющееся насилие — это уже не случайность, не ошибка, это паттерн поведения", - пишет она.
Нагима добавляет, что Еликбаев, приглашая на интервью Шарипа, легитимизирует его поведение, а также "промывает имидж абьюзера, помогая ему вернуться в публичное поле как "бедного парня, которого неправильно поняли".
Кроме того, Нагима уверена - таким образом блогер Алишер Еликбаев бросает тень на свою собственную репутацию, "хотя он много лет работал на доверие общества, благотворительность, социальные проекты".
Кинокритик Карим Кадырбаев также не прошел мимо нашумевшего интервью, заметив в посте на Facebook, что Еликбаев "оказал медвежью услугу, как себе, так и Шако".
Он осуждает насилие, но признает, что Шарип понес заслуженное наказание и критикует общественную травлю, в том числе давление на друзей и знакомых агрессора. По его мнению, культура «отмены» лишает человека права на искупление.
Между тем, в беседе с корреспондентом NUR.KZ председатель правления ОЮЛ "Союз Кризисных Центров" Зульфия Байсакова также подчеркнула, что оправдывать насилие ни в коем случае нельзя.
"Он (Шарип - прим.ред.) часто говорит, что это ошибка, недоразумение, но действия в отношении другого человека, которые ты совершаешь и нарушаешь его границы или его интересы, - за это человек должен нести наказание. Для меня, например, это пример того, что мы столько лет формировали культуру ненасильственного отношения в обществе. И мне приятно, что Шарип стал такой нерукопожатный.
Многие от него отвернулись, и даже несмотря на то, что он талантливый, молодой актер, некоторые студии разорвали с ним контракт. Кто-то приостановил с ним взаимодействие. Это говорит о том, что люди понимают, что в Казахстане это не может дальше продолжаться, потому что насилие бытовое набирает все больше и больше оборотов", - говорит Байсакова.
Она добавляет, что закон распространяется на всех, независимо от статуса.
"То, что происходит с самим Еликбаевым, как блогером, от которого отписываются многие, наверное, это тоже культура нашего общества на сегодняшний день, которое не хотело бы разделять точку зрения с этим человеком. Потому что, я считаю, что он встал на сторону агрессора, который пытается в мягкой форме, в расслабленном состоянии говорить о своих фактах недоброжелательного и даже угрожающего здоровью другого человека действия.
Поэтому я, например, весь этот случай расцениваю как хороший урок после всех наших мероприятий, информационных кампаний, которые проводят те же неправительственные организации. Принятие изменений в закон, какие бы они ни были, может быть, не полностью нас устраивают. Но это ответная реакция общества, яркая, прямая, которая показывает, что изменения в нашем обществе есть. И я этому рада", - заключила общественный деятель.
Не остались в стороне и другие казахстанцы, кто высказал свое мнение в комментариях под тем или иным постом или даже самим видеоинтервью.
Стоит отметить, что согласно сервисам статистики, после выхода интервью подписчики Алишера Еликбаева в Instagram и Telegram стали массово отписываться от его аккаунтов.
Жители страны активны во всех социальных сетях, где ведется обсуждение этой беседы блогера и актера.
Кто-то не скрывает своего разочарования по отношению к Еликбаеву.
Между тем, некоторые пользователи осудили не только самого Шарипа и интервьюера, но и журналиста и блогера Динару Сатжан, которая поддержала обоих.
"Шако правильно сделал, что рассказал Алишеру Еликбаеву как все было. И самое главное, он раскаивается и не пытается себя оправдать. Все ошибаются", - заявила Сатжан.
Однако казахстанцы все же уверены, что проводить интервью с Шарипом было неправильно и даже предлагают отменить не только самого актера, но и Youtube-канал Еликбаева.
Напомним, бывшая девушка Шарипа Серика Алия Бутеева опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. Позже сам актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.
После этого актера арестовали на пять суток, признав виновным по статье 73 КоАП РК. А в медиакомпании Salem Entertainment сообщили, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество.
Заявленные ранее с ним проекты отменены, он также исключен из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей.
Недавно актер Шарип Серик написал заявление на казахстанца из-за ИИ-видео с Бишимбаевым.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240355-vstal-na-storonu-agressora-kazahstancy-zaheytili-elikbaeva-posle-intervyu-s-sharipom/