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Шарип Серик отреагировал на обвинения бывшей девушки в рукоприкладстве (видео)

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Шарип Серик
Шарип Серик. Фото: instagram.com/shakentii

Актер Шарип Серик отреагировал на обвинения своей бывшей девушки Алии Бутеевой в рукоприкладстве. Он записал видео и попросил прощения у нее в соцсети, передает NUR.KZ.

Актер отреагировал на обвинения и записал видеообращение в Instagram.

"Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в которой я в грубой форме вытащил из лифта Алию Бутееву. Я не в коем случае не хочу себя оправдать.

Я совершил злостный проступок. Готов нести наказание по всей строгости закона. Я думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры.

Но я прошу вас не повторять мою ошибку и не поднимать руку. Я дал пощечину Алие Бутеевой, за что прошу прощения у нее, у ее семьи и всех тех, кого задел мой проступок", - заявил актер.

Напомним, бывшая девушка актера Шарипа Серика обвинила его в рукоприкладстве. В своем посте она прикрепила видео, на котором видно, что девушка заходит лифт, но следом за ней подбегает мужчина, хватает за руку и выводит из лифта.

После обвинений Шарипа Серика кинокомпания внесла актера в "черный список".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2233142-shapir-serik-otreagiroval-na-obvineniya-byvshey-devushki-v-rukoprikladstve-video/