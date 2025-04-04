Шарип Серик отреагировал на обвинения бывшей девушки в рукоприкладстве (видео)

Актер Шарип Серик отреагировал на обвинения своей бывшей девушки Алии Бутеевой в рукоприкладстве. Он записал видео и попросил прощения у нее в соцсети, передает NUR.KZ.

Актер отреагировал на обвинения и записал видеообращение в Instagram.

"Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в которой я в грубой форме вытащил из лифта Алию Бутееву. Я не в коем случае не хочу себя оправдать.

Я совершил злостный проступок. Готов нести наказание по всей строгости закона. Я думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры.

Но я прошу вас не повторять мою ошибку и не поднимать руку. Я дал пощечину Алие Бутеевой, за что прошу прощения у нее, у ее семьи и всех тех, кого задел мой проступок", - заявил актер.

Напомним, бывшая девушка актера Шарипа Серика обвинила его в рукоприкладстве. В своем посте она прикрепила видео, на котором видно, что девушка заходит лифт, но следом за ней подбегает мужчина, хватает за руку и выводит из лифта.

После обвинений Шарипа Серика кинокомпания внесла актера в "черный список".