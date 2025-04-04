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"Вынуждена защищать себя": бывшая девушка актера Шарипа Серика обвинила его в рукоприкладстве

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Шарип Серик с возлюбленной
Шарип Серик и Алия Бутеева. Фото: instagram.com/shakentii

Бывшая девушка казахстанского актера Шарипа Серика опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. В полиции Алматы сообщили о начатой проверке, передает NUR.KZ.

Казахстанка Алия Бутеева опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором заявила, что на нее "поднял руку любимый мужчина". В посте она прикрепила видео, на котором видно, что девушка заходит лифт, но следом за ней подбегает мужчина, хватает за руку и выводит из лифта.

Кроме того, к публикации прикреплены снимки лица девушки, на которых видны покраснения. Также девушка опубликовала снимок, который в прошлом году на своей странице в Instagram публиковал сам Шарип Серик, когда публично признался Бутеевой в любви.

"Я считаю, что есть границы, которые нельзя переходить. Поэтому если я не опубликую эти фото и видео, то я предам прежде всего себя. Предам своего папу, который мыл полы задолго до того как стал профессором, чтобы я получила достойное воспитание и образование. Предам свою маму, которая оставила блестящую карьеру ради того чтобы я и мой брат жили в настоящей семье.

Возможно, степень последствий от этой публикации лично для меня психологически будет нелегкой, но степень важности для тех, кто слабее вероятно выше. Даже если я слаба физически, то я не настолько слаба морально чтобы замалчивать то, что для меня абсолютно не приемлемо. Я вынуждена защищать себя и свою честь", - написала девушка.

Бутеева добавила, что ей следовало "сразу писать заявление, сразу давать отпор, не терпеть и ничего не ждать".

"Но я настолько была в шоке, что не могла поверить в происходящее. Я не хочу ни мести, ни разборок, но иначе поступить я тоже не могу. Делайте выводы сами. Надеюсь, это закончится на нас", - заявила девушка.

Отметим, что Бутееву активно поддержали не только подписчики, но и звезды казахстанского шоу-бизнеса, актеры и общественники. Например, певица Say Mo, которая в прошлом была замужем за Шарипом Сериком.

"Понимаю тебя и полностью поддерживаю", - написала исполнительница.

Также в комментариях под постом Бутеевой высказались брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, актриса Сая Оразгалиева, певица Dequinne, режиссер Канат Бейсекеев и другие.

"Мужчина, поднявший руку на женщину, перестает им быть… Мне очень жаль...Попросите поддержку и защиту у братьев, друзей-мужчин. Такое нужно пресекать", - написала Сая Оразгалиева.

"Какой ужас. Вы очень смелая, что написали этот пост. Берегите себя и сил", - такой комментарий оставила Dequinne.

Шарипа Серика обвинили в избиении
Покраснения на лице Бутеевой. Фото: instagram.com/aliya_booteyeva

Сам Шарип Серик пока публично не комментировал обвинения. Однако в комментариях под его постами многие казахстанцы уже оставили гневные комментарии, в которых призывают жителей страны "отменить" актера, а также отмечают киностудии, чтобы они прекратили сотрудничество с ним.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту проводится проверка. Объективные обстоятельства, в том числе место и время события, будут установлены и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

В прошлом, после развода с актером, Say Mo признавалась, что хотела дать интервью на тему развода и раньше, но боялась "казаться жертвой". Тогда она выпустила песню, где признается, что "жила с абьюзером".

"Это о том, что мужик защищает свою маму, свою сестру, но почему-то женщину свою он не может защитить. Он может поднять руку, бросить, когда ей плохо, или не поддержать, когда все против нее", - пожаловалась Say Mo.

Шарип Серик также комментировал скандальный развод, и заявил, что после одного из скандалов пережил микроинсульт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2233043-vynuzhdena-zashchishchat-sebya-aktera-sharipa-serika-obvinili-v-izbienii-byvshey-devushki/