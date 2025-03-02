"Вели себя грубо и хамили": юные спортсменки из Актау пожаловались на сотрудников FlyArystan

Родители юных гимнасток из Актау сообщили о возмутительном инциденте с авиакомпанией FlyArystan - сотрудники якобы вели себя грубо и проявляли неуважительное отношение, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, родители юных гимнасток рассказали, что команда, состоящая из спортсменок в возрасте от 6 до 11 лет, принимала участие в соревнованиях в Астане. Среди них чемпионки Казахстана и стран СНГ

"Наши девочки - гордость не только Мангистауской области, но и всей страны. Однако в аэропорту Астаны произошел крайне неприятный инцидент. Команда из 21 ребенка в сопровождении тренера и трех родителей столкнулась с вопиющим отношением со стороны авиакомпании FlyArystan", - рассказала одна из родительниц.

По словам родителей, у всех пассажиров была пройдена онлайн-регистрация, а у детей была ручная кладь в виде небольших чемоданов, в которых находился спортивный инвентарь и подарки с соревнований. Несмотря на это, на стойке регистрации их вынудили распечатать посадочные талоны, требуя оплату по 500 тенге за каждый.

"При регистрации сотрудники авиакомпании вели себя крайне грубо, постоянно хамили. Но самое шокирующее произошло позже. После прохождения контроля, уже при посадке, нас начали выборочно досматривать, перевешивать багаж, кричать на детей, заявляя, что они якобы опоздали и останутся в Астане. Хотя на стойке регистрации мы были еще в 22:00, а вылет был запланирован на 23:25. У детей началась паника и слезы", - отметили родители.

Родители описали кошмар, который пришлось пережить юным спортсменкам в аэропорту.

"Они буквально издевались над нашими детьми до последнего. Когда мы заявили, что будем жаловаться в высшие инстанции, нам открыто ответили: "Можете хоть президенту звонить, нам все равно". Мы с огромным трудом попали на борт, но даже там отношение экипажа не изменилось. Бортпроводники вели себя неуважительно, бросали реплики: "Из-за вас рейс задерживается. Можно ли двигаться быстрее?". Вместо того, чтобы помочь детям разместить ручную кладь, они просто стояли и наблюдали, как малыши пытаются справиться сами", - цитирует слова родителей издание.

Родители, как пишет издание, также отметили сомнительные действия сотрудников авиакомпании при контроле багажа. По их словам, на этапе прохождения контроля не было возможности узнать точный вес ручной клади, так как весов не оказалось. Однако на последнем пункте перед посадкой работники FlyArystan неожиданно установили собственные весы, а рядом - терминал Kaspi для моментальной оплаты перевеса.

Изданию в пресс-службе FlyArystan сообщили, что сотрудники авиакомпании действовали в соответствии с установленными правилами.

"Перед регистрацией один из сопровождающих пассажиров обратился к сотрудникам с вопросами о порядке прохождения на рейс группы детей. Ему объяснили, что регистрация еще не открыта, и порекомендовали подойти за 1,5 часа до вылета для проверки ручной клади. Мужчина сообщил, что не все пассажиры имели с собой посадочные талоны. Сотрудники авиакомпании объяснили ему, что в случае наличия онлайн-регистрации детям будет оказана бесплатная помощь по распечатке посадочных талонов.

Несмотря на предоставленную информацию, группа позднее подошла к терминалам iJan и самостоятельно распечатала посадочные талоны. Услуга распечатки посадочных талонов является платной, согласно правилам лоукостера, однако для посадки на рейс достаточно наличия электронного посадочного на мобильном устройстве, что исключает необходимость распечатывания билета", - сообщили в авиакомпании.

Здесь же отметили, что пассажирам заранее была предоставлена информация о правилах перевозки ручной клади и ограничениях по весу.

"Согласно правилам, каждый пассажир может провозить одну единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более 56×23×36 см, которая должна размещаться на багажной полке или под креслом. Контроль может проводиться как на стойке регистрации, так и перед посадкой. В случае превышения нормы пассажиры могут оплатить дополнительный багаж или перераспределить вещи", - отметили в пресс-службе FlyArystan.

По информации авиакомпании, причиной дополнительных проверок перед посадкой стала непромаркированная ручная кладь спортсменок.

"В ходе проверки у двоих пассажиров был зафиксирован значительный перевес. Все весы, используемые при контроле, соответствуют требованиям, а сотрудники действовали согласно стандартным процедурам", - заявили в FlyArystan.

Также в авиакомпании подчеркнули, что проверка не выявила фактов некорректного поведения сотрудников в отношении пассажиров.

В феврале в Сети появилась информация, что 12 пассажиров борта авиакомпании FlyArystan не смогли улететь на запланированном рейсе. На инцидент отреагировали в авиакомпании.

В прошлом году в Сети появилось видео разгневанных пассажиров FlyArystan в аэропорту Алматы. На одну из них завели административное дело.

До этого FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.

В сентябре прошлого года в Сети появилось видео конфликта пассажиров с работниками FlyArystan. Первые утверждают, что им угрожали снятием с рейса. На видео отреагировали в авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.