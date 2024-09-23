"Угрожали снятием с рейса": во FlyArystan объяснили конфликт с пассажирами в Алматы

В Сети появилось видео конфликта пассажиров с работниками FlyArystan. Первые утверждают, что им угрожали снятием с рейса. На видео отреагировали в авиакомпании, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. На кадрах - небольшой конфликт между сотрудниками авиакомпании FlyArystan и пассажирами.

"Отечественная авиакомпания задержала вылет рейса в Шымкент, а людей держали порядка 20 минут в душном автобусе с выключенным кондиционером. В итоге несколько пассажиров не выдержали и вышли на улицу, а представители авиакомпании тут же начали угрожать им снятием с рейса", - говорится в описании.

Представители FlyArystan прокомментировали видео.

"22 сентября в связи с внезапной производственной необходимостью произошла вынужденная задержка рейса КС 7107 Алматы - Шымкент, о чем стало известно во время посадки пассажиров в автобус.

Для комфорта пассажиров их вернули обратно на гейт. При этом некоторые пассажиры отказались покидать автобус и позднее возвращаться на зону посадки. Супервайзер и служба авиационной безопасности объяснили ситуацию пассажирам. Далее пассажиры начали грубить и выражать недовольство сотрудникам авиакомпании, в частности, к подошедшему в моменте на видео агенту по загрузке воздушного судна. Однако возможной драки и угроз со стороны супервайзера, как указано в подписи к видео, не зафиксировано", - заявили во FlyArystan.

Отмечается, что рейс задержали примерно на 35 минут. Также лоукостер напомнил, что они следуют процедурам согласно международным стандартам.

"Представители авиакомпании имеют право принять меры к пассажирам за деструктивное поведение (включающее нарушение дисциплины: нецензурная речь, угрозы, нарушение правил безопасности), но при этом нацелены на мирное разрешение любых конфликтных ситуаций", - отметили во FlyArystan.

Напомним, в августе в аэропорту Алматы на видео попали возмущенные люди, которые сбрасывали предметы со стола сотрудницы FlyArystan. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении люди опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок.

Перед этим произошел другой скандал, связанный с компанией. Казахстанка заявила, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

Об инциденте высказались в Минпросвещения.