12 пассажиров FlyArystan не улетели своим рейсом: в авиакомпании сделали заявление

В Сети ранее появилась информация, что 12 пассажиров борта авиакомпании FlyArystan не смогли улететь на запланированном рейсе. На инцидент отреагировали в авиакомпании, передает NUR.KZ.

Ранее в соцсети Instagram казахстанский журналист Асхат Ниязов опубликовал Stories, в котором говорится, что 12 пассажиров авиакомпании FlyArystan якобы не смогли улететь своим рейсом. На кадрах возмущенные пассажиры пытаются, вероятно, выяснить причину у представителей авиакомпании.

При этом другой журналист Михаил Козачков, комментария опубликованное видео коллеги, в Telegram-канале опубликовал пост, в котором предположил, что "возможно, это снова овербукинг - когда перевозчик продает больше билетов, чем мест в самолете"

Следом за публикацией журналистов последовал комментарий представителей авиакомпании, который опубликован в официальном Telegram-канале FlyArystan.

"Сообщаем, что распространяемая информация об овербукинге не соответствует действительности и не является практикой авиакомпании. Пассажиры рейса FS7131 по маршруту Алматы - Павлодар прибыли к выходу на посадку 9 февраля 2025 в 14:10 при запланированном времени вылета в 14:20. В связи с системной ошибкой в работе информационного табло аэропорта не было сообщено о завершении посадки", - отмечается в комментарии.

Здесь же напомнили, что своевременная явка на рейс является личной ответственностью пассажиров.

"Согласно правилам авиакомпании, пассажиры должны находиться у выхода на посадку не позднее чем за 30 минут до времени вылета. Необходимо обращать внимание на время и гейт для посадки, а также статус рейса на сайте и в приложении FlyArystan", - добавили в авиакомпании.

В прошлом году в Сети появилось видео разгневанных пассажиров FlyArystan в аэропорту Алматы. На одну из них завели административное дело.

До этого FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.

В сентябре прошлого года в Сети появилось видео конфликта пассажиров с работниками FlyArystan. Первые утверждают, что им угрожали снятием с рейса. На видео отреагировали в авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.