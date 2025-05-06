Военный парад в Астане 7 мая: какие дороги временно перекроют

7 мая в Астане пройдет парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. В связи с этим на ряде улиц введут временные ограничения, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

7 мая в Астане пройдет парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 7 мая на ряде улиц введут временные ограничения.

С 6:30 по 8:00 7 мая по маршруту улица А-334 - проспект Ақжол - проспект Р. Қошкарбаева - улица Аманжолова, по улице Аманжолова от проспекта Р. Қошкарбаева до улицы Ж. Нәжімеденова при подвозе личного состава.

С 5:00 по 14:00 - стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К. Қуанышпаева и по улице К. Қуанышпаева - от улицы А. Байтұрсынова по улице Ж. Нәжімеденова, правая сторона улицы Нұрмаганбетова от улицы А. Байтұрсынова по улице Ж. Нәжімеденова, стоянка для автобусов подвоза личного состава.

С 5:00 по 14:00 по улице Панфилова (от проспекта Тәуелсіздік до улицы Нұрмаганбетова) и по улице Нұрмаганбетова (от улицы Панфилова до улицы Райымбек Батыра) стоянка для большегрузных тралов для погрузки после торжественного прохождения.

Дополнительно с 5:00 до 13:00 перекроют проспект Тәуелсіздік (от Момышұлы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Ақыртас, Қалдаякова и Қошқарбаева - там будет временно размещена техника.

Вместе с тем, с 7:00 до 14:00 на территории парковки Astana Music Hall (Кувшин) по проспекту Б. Момышұлы, 1, будут введены временные ограничения.

Завершится день возвращением военных: с 12:30 до 14:00 техника и автобусы проедут по маршруту улица Панфилова - улица Нұрмаганбетова - проспект Қошкарбаева - проспект Ақжол - улица А-334 обратно в пункт дислокации.

Вместе с тем возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города местные власти советуют следовать указателям и временным знакам.

Также в целях обеспечения безопасного проезда военной техники в местах проведения парада на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов.

Проход и проезд на указанных участках возобновят по окончании всех мероприятий. Ведомство просит соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.

В этот день (7 мая) изменится также схема движения следующих автобусных маршрутов: №№ 3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502, 504.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией на официальной странице "City Transportation Systems" в Instagram.

Добавим, вчера в акимате Астаны рассказали подробности военного парада, который состоится 7 мая, а также сообщили, кто был приглашен на него и где все остальные смогут посмотреть трансляцию.

На прошлой неделе стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, будет транслироваться в прямом эфире.

К слову, военный парад в Астане посетит генсек Компартии Вьетнама То Лам, который вчера прилетел в столицу Казахстана. Его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. А сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи и переговоры в узком составе.

Добавим, ранее в Сети появилось видео с утверждением, что парад Победы переносится с 7 на 9 мая. В Минобороны сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Военный парад состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом.