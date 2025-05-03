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"Грандиозное событие": военный парад в Астане будут транслировать в прямом эфире

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Подготовка к параду в Астане
Подготовка к параду в Астане. Фото: t.me/modgovkz

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества будет транслироваться в прямом эфире, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, станет одним из главных событий 2025 года.

Праздничное шествие пройдет 7 мая в Астане на площади Независимости у монумента "Қазақ елі".

В торжественном мероприятии примут участие более 4 000 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Парад будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах по всей стране, на официальном YouTube-канале Министерства обороны.

"Это грандиозное событие продемонстрирует силу и мощь Вооруженных сил Казахстана и станет символом памяти, гордости и воинской доблести", - отметили в Минобороны.

Напомним, в конце апреля стало известно, что подготовка к военному параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в столице Казахстана близится к завершению. Ежедневные тренировки парадных расчетов обеспечили высокий уровень слаженности и готовности к участию в торжественном шествии.

Недавно в Сети появилось видео с утверждением, что парад переносится с 7 на 9 мая. В Минобороны сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Военный парад состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241621-grandioznoe-sobytie-voennyy-parad-v-astane-budut-translirovat-v-pryamom-efire/