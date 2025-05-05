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Кого пригласили на парад в Астане и смогут ли желающие посетить его

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Подготовка к параду
Подготовка к параду. Фото: Министерство обороны РК

В акимате Астаны рассказали подробности военного парада, который состоится 7 мая, а также сообщили, кто был приглашен на него, передает NUR.KZ.

В акимате напомнили, что парад ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начнется в 11 часов дня 7 мая.

"На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооружённых сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и др", - сообщили в акимате.

Для остальных пройдет прямая трансляция военного парада. С 11 часов на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках.

  1. На городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт).
  2. На территории стадиона "Астана Арена" (прямая трансляция и праздничный концерт).
  3. Территория парковки "Astana Music Hall" по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов. Также акимат обратился к жителям с рядом напоминаний.

  • Движение автотранспорта в районе проведения парада будет ограничено.
  • Нужно заранее планировать маршруты и учитывать изменения.
  • Важно соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.
  • Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.

На прошлой неделе стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, будет транслироваться в прямом эфире.

К слову, военный парад в Астане посетит генсек Компартии Вьетнама То Лам, который уже прилетел в столицу Казахстана. Его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в Сети появилось видео с утверждением, что парад переносится с 7 на 9 мая. В Минобороны сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Военный парад состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242251-kogo-priglasili-na-parad-v-astane-i-smogut-li-zhelayushchie-posetit-ego-rasskazali-v-akimate/