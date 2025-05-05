Кого пригласили на парад в Астане и смогут ли желающие посетить его
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В акимате Астаны рассказали подробности военного парада, который состоится 7 мая, а также сообщили, кто был приглашен на него, передает NUR.KZ.
В акимате напомнили, что парад ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начнется в 11 часов дня 7 мая.
"На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооружённых сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и др", - сообщили в акимате.
Для остальных пройдет прямая трансляция военного парада. С 11 часов на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках.
- На городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт).
- На территории стадиона "Астана Арена" (прямая трансляция и праздничный концерт).
- Территория парковки "Astana Music Hall" по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).
Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов. Также акимат обратился к жителям с рядом напоминаний.
- Движение автотранспорта в районе проведения парада будет ограничено.
- Нужно заранее планировать маршруты и учитывать изменения.
- Важно соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.
- Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.
На прошлой неделе стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, будет транслироваться в прямом эфире.
К слову, военный парад в Астане посетит генсек Компартии Вьетнама То Лам, который уже прилетел в столицу Казахстана. Его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Ранее в Сети появилось видео с утверждением, что парад переносится с 7 на 9 мая. В Минобороны сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Военный парад состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242251-kogo-priglasili-na-parad-v-astane-i-smogut-li-zhelayushchie-posetit-ego-rasskazali-v-akimate/