Информацию о переносе парада Победы с 7 на 9 мая прокомментировали в Минобороны

В Сети распространяется видео с утверждением, что парад, приуроченный ко Дню Победы, переносится с 7 мая на 9 мая - это фейк, передает StopFake.kz.

В Казнете распространяется фейковое видео, в котором утверждается, что парад, приуроченный ко Дню Победы, переносится с 7 мая на 9 мая. Мошенники используют в ролике выступление министра обороны Республики Казахстан Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны РК.

"В последнее время в интернет-пространстве участились случаи информационных атак и распространения фейковых сообщений от имени министра обороны и пресс-секретаря оборонного ведомства.

Один из последних подобных случаев связан с ложной информацией о якобы переносе военного парада с 7 на 9 мая. Сообщение сопровождается фальсифицированным видео с участием министра обороны Руслана Жаксылыкова, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта.

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Военный парад - одно из ключевых событий государственной повестки 2025 года - состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом.

Призываем граждан и представителей средств массовой информации не поддаваться на провокационные вбросы и ориентироваться исключительно на официальные источники информации", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Отметим, что сегодня Минобороны уже выступало с опровержением другого фейка - в Сети появилась информация, что ближе к полуночи министр обороны РК Руслан Жаксылыков "выступит с официальным заявлением по резонансным вопросам". В Министерстве сообщили, что информация не соответствует действительности.

Касаемо парада 7 мая напомним, вчера жители Астаны публиковали в Сети видео тренировочных полетов авиации над столицей в рамках подготовки к параду. Кадрами тренировки летчиков также поделились в Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали, как проходят тренировки военнослужащих, готовящихся к параду в Астане.

"На сегодняшний день личный состав готов к прохождению торжественным маршем. Тренировки продолжаются не менее четырех часов в день. Наша цель - продемонстрировать народу Казахстана всю красоту и мощь нашей армии", - отметил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению - начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии полковник Тлек Серикпаев.

Отмечается, что генеральные репетиции парада запланированы на 3 и 5 мая с участием пеших расчетов, военной техники и авиации.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Добавим, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.