В Акорде торжественно встретили высокого гостя из Вьетнама (фото, видео)

В Астане встретили высокого гостя - Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего с госвизитом в нашу страну, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, состоялась официальная церемония встречи Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего с государственным визитом в нашу страну.

Официальная церемония встречи. Фото: Акорда

Официальная церемония встречи. Фото: Акорда

Официальная церемония встречи. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и То Лам представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Вьетнама.

Официальная церемония встречи. Фото: Акорда

Официальная церемония встречи. Фото: Акорда

Далее Касым-Жомарт Токаев и То Лам провели переговоры в узком составе.

Президент Казахстана назвал первый визит Генерального секретаря ЦК КПВ в Астану ярким подтверждением прочной дружбы между двумя странами.

"Вьетнам - важный партнер Казахстана в Азии. Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают.

Два года назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться.

Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Переговоры в узком составе. Фото: Акорда

То Лам поблагодарил за оказанное на казахской земле гостеприимство и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

"Тот факт, что наша делегация решила посетить Вашу страну всего два года спустя после Вашего визита во Вьетнам, показывает активное развитие сотрудничества между нашими государствами, а также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии", – отметил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Напомним, вчера вечером президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Ранее на прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

Отметим, в прошлом году бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. Тогда его избрали депутаты Национального собрания Вьетнама.

Однако уже в октябре в стране назвали имя нового президента. Им стал 67-летний генерал армии Лыонг Кыонг.