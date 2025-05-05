Токаев встретил генсека Компартии Вьетнама в аэропорту (фото)

Касым-Жомарт Токаев встретил генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом

Отмечается, что программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.

По информации Акорды, в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.

"Уважаемый господин То Лам, я очень рад Вас видеть в столице нашего государства. Я считаю, что Ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом.

То, что я увидел в ходе визита в Вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с Вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой", - сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и То Лам. Фото: Акорда

То Лам в ответ поблагодарил президента Казахстана.

"Уважаемый господин президент, позвольте мне выразить благодарность Вам и всему казахскому народу. Ваше присутствие у трапа самолета - высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы", - сказал То Лам.

На прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

Отметим, в прошлом году бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. Тогда его избрали депутаты Национального собрания Вьетнама.

Однако уже в октябре в стране назвали имя нового президента. Им стал 67-летний генерал армии Лыонг Кыонг.