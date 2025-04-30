Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Запретить в Казахстане выдачу кредитов на проведение свадеб предлагает депутат

Опубликовано:

Жених надевает кольцо невесте
Свадьба. Иллюстративное фото: Kenji Lau / Getty Images

Ардак Назаров озвучил на пленарном заседании мажилиса депутатский запрос - он предлагает ввести запрет на выдачу кредитов казахстанцам на проведение свадеб, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ардак Назаров на заседании мажилиса поднял тему разводов в Казахстане.

"По официальным данным Национального бюро статистики, в 2023 году в стране было зарегистрировано 120,8 тысяч браков, из которых 40,2 тысяч закончились разводом. А сколько семей распались в реальности (не оформив развод официально - прим.ред.)? В итоге сегодня 400 тысяч женщин и 60 тысяч мужчин являются одинокими. Это же возмутительная ситуация! Как мы дожили до такого?" - задается он вопросом.

Мажилисмен считает, что если не решать фундаментальных проблем семьи и дома, общество неизбежно столкнется с великой стагнацией.

"Сегодня существует целый ряд различных практик и эффективных моделей, направленных на профилактику разводов и укрепление института семьи. Предлагаем, во-первых, пересмотреть размер госпошлины на подачу заявления о расторжении брака. Сумма этого платежа должна быть существенно больше. Кроме того, рассмотрите возможность постепенного повышения ставки подоходного налога для официально разведенных лиц", - заявил Назаров.

Он также предлагает разработать национальную программу "Молодая семья", направленную на поддержку молодых семей, в том числе - предоставлять молодоженам скидки по ипотеке, а также налоговые каникулы.

"Нужно провести масштабную информационно-идеологическую кампанию против оформления кредитов для проведения свадеб. В современном обществе молодые люди часто влезают в долги и берут банковские кредиты на свою свадьбу. Выплата кредита в течение нескольких лет ради сиюминутного торжества может истощить благосостояние молодой семьи и негативно повлиять на ее экономическую независимость.

Эффективным было бы выпустить обращение на национальном уровне под лозунгом "Простая свадьба - благословенная семья", привлекая к этой инициативе общественных деятелей, представителей религиозных конфессий, отечественные СМИ и блогеров", - резюмировал мажилисмен.

Отметим, что вопрос с выдачей кредитов на тои и свадьбы в Казахстане поднимался еще в 2023 году. Тогда зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената высказался о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане.

"Мы не можем запрещать выдавать какие-то виды кредитов. Ограничивать конкретные виды кредитования по закону мы не вправе. Это внутренняя политика банка и мы не вправе туда вмешиваться", - отмечал тогда он.

Между тем количество разводов в стране продолжает расти. Распадается каждый второй союз, по данным министерства юстиции. В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано больше 40 тыс. случаев расторжения брака

В феврале мы писали, что больше всего браков по Казахстану в прошлом году было заключено в Астане, Алматинской области и в Ұлытау.

Также в апреле этого года эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции.

Мы также писали, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

Пр этом молодые семьи в Казахстане стали чаще заключать брачные договоры, только за прошлый год в стране заключили свыше 6 тыс. контрактов, цифра ежегодно растет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240856-zapretit-v-kazahstane-vydachu-kreditov-na-svadby-predlagaet-deputat/