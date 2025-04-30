Запретить в Казахстане выдачу кредитов на проведение свадеб предлагает депутат

Ардак Назаров озвучил на пленарном заседании мажилиса депутатский запрос - он предлагает ввести запрет на выдачу кредитов казахстанцам на проведение свадеб, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ардак Назаров на заседании мажилиса поднял тему разводов в Казахстане.

"По официальным данным Национального бюро статистики, в 2023 году в стране было зарегистрировано 120,8 тысяч браков, из которых 40,2 тысяч закончились разводом. А сколько семей распались в реальности (не оформив развод официально - прим.ред.)? В итоге сегодня 400 тысяч женщин и 60 тысяч мужчин являются одинокими. Это же возмутительная ситуация! Как мы дожили до такого?" - задается он вопросом.

Мажилисмен считает, что если не решать фундаментальных проблем семьи и дома, общество неизбежно столкнется с великой стагнацией.

"Сегодня существует целый ряд различных практик и эффективных моделей, направленных на профилактику разводов и укрепление института семьи. Предлагаем, во-первых, пересмотреть размер госпошлины на подачу заявления о расторжении брака. Сумма этого платежа должна быть существенно больше. Кроме того, рассмотрите возможность постепенного повышения ставки подоходного налога для официально разведенных лиц", - заявил Назаров.

Он также предлагает разработать национальную программу "Молодая семья", направленную на поддержку молодых семей, в том числе - предоставлять молодоженам скидки по ипотеке, а также налоговые каникулы.

"Нужно провести масштабную информационно-идеологическую кампанию против оформления кредитов для проведения свадеб. В современном обществе молодые люди часто влезают в долги и берут банковские кредиты на свою свадьбу. Выплата кредита в течение нескольких лет ради сиюминутного торжества может истощить благосостояние молодой семьи и негативно повлиять на ее экономическую независимость.

Эффективным было бы выпустить обращение на национальном уровне под лозунгом "Простая свадьба - благословенная семья", привлекая к этой инициативе общественных деятелей, представителей религиозных конфессий, отечественные СМИ и блогеров", - резюмировал мажилисмен.

Отметим, что вопрос с выдачей кредитов на тои и свадьбы в Казахстане поднимался еще в 2023 году. Тогда зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената высказался о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане.

"Мы не можем запрещать выдавать какие-то виды кредитов. Ограничивать конкретные виды кредитования по закону мы не вправе. Это внутренняя политика банка и мы не вправе туда вмешиваться", - отмечал тогда он.

Между тем количество разводов в стране продолжает расти. Распадается каждый второй союз, по данным министерства юстиции. В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано больше 40 тыс. случаев расторжения брака

В феврале мы писали, что больше всего браков по Казахстану в прошлом году было заключено в Астане, Алматинской области и в Ұлытау.

Также в апреле этого года эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции.

Мы также писали, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

Пр этом молодые семьи в Казахстане стали чаще заключать брачные договоры, только за прошлый год в стране заключили свыше 6 тыс. контрактов, цифра ежегодно растет.