"Все должно быть прописано": казахстанцы стали чаще заключать брачные договоры

Молодые семьи в Казахстане стали чаще заключать брачные договоры, только за прошлый год в стране заключили свыше 6 тыс. контрактов, цифра ежегодно растет, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, брачные договоры в Казахстане становятся все более популярными. Только за прошлый год в Казахстане заключили свыше 6 тыс. брачных контрактов, и, как отмечают эксперты, эта цифра ежегодно растет.

При этом, результаты опроса показали, что общество разделилось во мнениях: для одних - это проявление недоверия, для других - зрелости и прагматичного подхода к отношениям. А по мнению общественников, брачный договор способен предотвратить множество конфликтов в будущем.

"После развода, допустим, с кем останутся дети, какое должно быть попечительство, какая ответственность. Чтобы один из родителей принимал больше участия в воспитании, чтобы брал больше ответственности за обучение, все это должно быть прописано, потому что никто ни от чего не застрахован", - сказала член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике Гульнар Умарова.

При этом, юристы считают, что практика заключения брачных договоров все еще редкость. Сказываются психологический барьер и особенности менталитета: многие воспринимают брачный договор как знак возможного развода, а не как инструмент для справедливого урегулирования возможных споров.

"Это сделка может быть признана недействительной по ряду причин по принципу общих сделок, надо понимать все моменты. А так это институт, к которому мы идем только среди знакомых моих я, честно говоря, не вижу такого большого заключения брачных договоров", - считает адвокат Евгений Яворский.

Тем временем, количество разводов в стране продолжает расти. Распадается каждый второй союз, по данным министерства юстиции. В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано больше 40 тыс. случаев расторжения брака

В этом месяце мы писали, что больше всего браков по Казахстану в прошлом году было заключено в Астане, Алматинской области и в Ұлытау.

Также в апреле этого года эксперты сообщили, что казахстанские невесты стали чаще оставлять свою девичью фамилию при вступлении в брак, а также объяснили причину этой тенденции.

Ранее аналитики называли самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане. Сообщалось, что самый "урожайный" на заключение браков месяц - август, а разводиться граждане предпочитают в мае.

Мы также писали, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.