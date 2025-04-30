Несколько улиц перекроют в Астане из-за забега

В Астане на время проведения забега "Бірлік жүгірісі 2025" перекроют несколько улиц - с вечера 30 апреля до 10:00 1 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"В Астане 1 мая состоится республиканский забег "Бірлік жүгірісі 2025". На время проведения мероприятия часть улиц будут закрывать. Старт забега состоится в районе МВЦ EXPO.

На время проведения мероприятия будут закрывать движение на участках улиц Туркестан и Акмешит", - отмечается в сообщении акимата.

Перекрывать планируют следующие участки улиц:

с 20:00 30 апреля по улице Туркестан около МВЦ EXPO для установки арки;

с 6:45 до 10:00 1 мая улицы Акмешит, Туркестан на участках от МВЦ EXPO до монумента "Байтерек".

Сбор участников начнется в 05:30 1 мая. Сами забеги начнутся 07:00.

Ранее мы сообщали, что в Астане приступили к строительству новой улицы, поэтому участок от Е-41 до ул. Е-32 (Айтеке би) будет перекрыт полностью до конца лета.

Также стало известно, что перекресток на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева планируется полностью перекрыть на три месяца в Астане.

На днях сообщалось, что в Астане с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Абылай хана - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.

До этого астанчан и гостей города предупредили об ограничениях на проспекте Улы Дала - его часть будет перекрыта в течение девяти дней.

Ранее в акимате также предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.