Одну из улиц Астаны перекроют на девять дней

Астанчан и гостей города предупредили об ограничениях на проспекте Улы Дала - его часть будет перекрыта в течение девяти дней, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны проинформировало жителей и гостей города о начале работ по среднему ремонту по проспекте Улы Дала на участке от Аль-Фараби до Кабанбай батыра.

По этой причине с 25 апреля по 3 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Перекрытие дороги. Скриншот: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - говорится в сообщении.

Ранее в акимате предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.