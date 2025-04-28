Новую улицу строят в Астане: акимат предупредил о закрытии участка до конца лета

В астане приступили к строительству новой улицы, поэтому участок от Е-41 до ул. Е-32 (Айтеке би) будет перекрыт полностью до конца лета, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Астаны информирует жителей о начале работ по строительству улицы Ж. Молдагалиева - связи с началом реализации проекта "Строительство ул. Ж. Молдагалиева на участке от ул. Е-41 до ул. Е-32 (Айтеке би).

"В связи с этим, с 29 апреля до 30 августа 2025 года будет полностью перекрыто движение по вышеуказанному участку. При этом движение будет организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам", - отмечается в сообщении ведомства.

Ознакомиться со схемой изменений автобусных маршрутов можно в схемах ниже.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Сегодня также стало известно, что перекресток на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева планируется полностью перекрыть на три месяца в Астане.

На днях сообщалось, что в Астане с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Абылай хана - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.

До этого астанчан и гостей города предупредили об ограничениях на проспекте Улы Дала - его часть будет перекрыта в течение девяти дней.

Ранее в акимате также предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.