Один из оживленных перекрестков полностью перекроют на три месяца в Астане

Перекресток на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева планируется полностью перекрыть на три месяца в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева планируется проведение работ, сопровождающихся полным перекрытием перекрестка.

"В связи с проводимыми работами движение на этом участке будет организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях. Работы будут проводиться с 1 мая по 1 августа текущего года", - отмечается в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка представлена ниже.

На днях сообщалось, что в Астане с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Абылай хана - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.

До этого астанчан и гостей города предупредили об ограничениях на проспекте Улы Дала - его часть будет перекрыта в течение девяти дней.

Ранее в акимате также предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.