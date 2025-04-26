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Участок оживленного проспекта перекроют на 10 дней на правобережье Астаны

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Абылай хана - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в Астане начнутся работы по среднему ремонту по проспекту Абылай хана - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.

"В связи с этим с 26 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств в сторону улицы Манаса будет полностью перекрыто, а в направлении улицы А. Пушкина - открыто.

После завершения первого этапа работы движение изменится: проезд в сторону Пушкина будет закрыт, а движение в сторону Манаса - открыто", - отмечается в сообщении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Накануне астанчан и гостей города предупредили об ограничениях на проспекте Улы Дала - его часть будет перекрыта в течение девяти дней.

Ранее в акимате предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239564-uchastok-ozhivlennogo-prospekta-perekroyut-na-10-dney-na-pravoberezhe-astany/