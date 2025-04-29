Актер Шарип Серик написал заявление на казахстанца из-за ИИ-видео с Бишимбаевым

Актер Шарип Серик написал заявление в полицию на казахстанца, создавшего ИИ-видео с его изображением, а также с Куандыком Бишимбаевым, передает NUR.KZ.

Казахстанец, ведущий Instagram-аккаунт Arma_mvp, в соцсетях заявил, что актер Шарип Серик подал на него заявление в полицию из-за резонансного видео, которое ИИ-специалист разместил на своей странице.

Ранее в своем аккаунте Арман разместил созданное с помощью ИИ видео с изображением Куандыка Бишимбаева и Шарипа Серика.

"Сегодня мне позвонили с Алматинского РУВД и сказали что Шарип Серик написал на меня заявление в распространении ложной информации и т.д., статья 274 вроде, точно не запомнил, за этот видос, который я создал. Что думаете? Есть тут состав преступления?" - написал он в своем аккаунте в Threads.

Позже в stories на своей странице в Instagram он заявил, что целью созданного им видео было напоминание об агрессии в обществе, так как он "принципиально осуждает любое насилие".

Кроме того, он опубликовал скриншот своей переписки с известным по делу Куандыка Бишимбаева адвокатом Жанной Уразбаховой. На опубликованных скринах видно, что Уразбахова пригласила мужчину на консультацию и сообщила ему, что в его действиях нет состава преступления.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о начатой проверке.

"По данному факту управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. После изучения объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение и меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в ДП.

Напомним, бывшая девушка Шарипа Серика Алия Бутеева опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. В посте она прикрепила видео, на котором видно, что девушка заходит лифт, но следом за ней подбегает мужчина, хватает за руку и выводит из лифта.

Отмечалось, что девушку активно поддержали не только подписчики, но и звезды казахстанского шоу-бизнеса, актеры и общественники. Например, певица Say Mo, которая в прошлом была замужем за Шарипом Сериком.

Позже сам актер отреагировал на обвинения, разместив пост в соцсетях. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.

После этого актера арестовали на пять суток, признав виновным по статье 73 КоАП РК. А в медиакомпании Salem Entertainment сообщили, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество. Заявленные ранее с ним проекты отменены, он также исключен из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей.

Отметим, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (393 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.