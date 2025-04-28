Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Надо представиться и честь отдать": грубое задержание велосипедиста объяснили в полиции Астаны

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане на пешеходном мосту полицейские остановили велосипедиста, указав, что с транспортом сюда нельзя, однако мужчина вступил с ними в спор на повышенных тонах, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 появилось снятое очевидцем видео грубого задержания велосипедиста полицейскими.

Между тем, опубликованное Департаментом полиции Астаны видео, запечатлевшее начало и развитие конфликта, объясняет ситуацию - на нем можно увидеть и услышать, как велосипедист, остановленный полицейскими, отказывается следовать указаниям знака, запрещающего двигаться по пешеходному мосту на транспорте, и вступает в спор с полицейскими.

"А кому я мешаю? Власть в голову ударила? А откуда я знаю, что вы не мошенник? Надо представиться и честь отдать!" - кричит мужчина полицейским перед задержанием.

"Полицейские хотели предупредить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, однако мужчина сразу же отреагировал агрессивно, отказался выполнять законные требования. В связи с этим сотрудники полиции приняли предусмотренные законом меры и доставили его в отделение полиции.

Департамент полиции подчеркивает: закон един для всех. Его соблюдение - обязанность каждого. Напоминаем, что за невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел предусмотрена ответственность", - отмечают правоохранители.

В настоящее время назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.

Напомним, ранее в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом, который в итоге потерял управления и упал. В ДП отметили, что полиция действует строго в рамках законодательства и принципа "Закон и порядок", провозглашенного главой государства.

До этого в Сети появилось видео конфликта между полицейским и мужчиной с костылями. В полиции Астаны пояснили, что по жалобам прихожан, возле мечети был выявлен гражданин, мешавший свободному проходу и отвлекавший людей. В рамках проводимой работы с ним была проведена профилактическая беседа.

Также сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.

До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании. Теперь вместо административной ответственности ему грозит уголовная.

А в начале года мы писали о случае в Астане, когда столичные полицейские "выгнали водителя" с пути следования VIP-кортежа, озвучив из динамиков приказ "Разворачивайся, тупой!". В полиции после этого начали проверку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240142-nado-predstavitsya-i-chest-otdat-velosipedist-okazal-soprotivlenie-policeyskim-v-astane/