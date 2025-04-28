"Надо представиться и честь отдать": грубое задержание велосипедиста объяснили в полиции Астаны

В Астане на пешеходном мосту полицейские остановили велосипедиста, указав, что с транспортом сюда нельзя, однако мужчина вступил с ними в спор на повышенных тонах, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 появилось снятое очевидцем видео грубого задержания велосипедиста полицейскими.

Между тем, опубликованное Департаментом полиции Астаны видео, запечатлевшее начало и развитие конфликта, объясняет ситуацию - на нем можно увидеть и услышать, как велосипедист, остановленный полицейскими, отказывается следовать указаниям знака, запрещающего двигаться по пешеходному мосту на транспорте, и вступает в спор с полицейскими.

"А кому я мешаю? Власть в голову ударила? А откуда я знаю, что вы не мошенник? Надо представиться и честь отдать!" - кричит мужчина полицейским перед задержанием.

"Полицейские хотели предупредить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, однако мужчина сразу же отреагировал агрессивно, отказался выполнять законные требования. В связи с этим сотрудники полиции приняли предусмотренные законом меры и доставили его в отделение полиции.

Департамент полиции подчеркивает: закон един для всех. Его соблюдение - обязанность каждого. Напоминаем, что за невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел предусмотрена ответственность", - отмечают правоохранители.

В настоящее время назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.

Напомним, ранее в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом, который в итоге потерял управления и упал. В ДП отметили, что полиция действует строго в рамках законодательства и принципа "Закон и порядок", провозглашенного главой государства.

До этого в Сети появилось видео конфликта между полицейским и мужчиной с костылями. В полиции Астаны пояснили, что по жалобам прихожан, возле мечети был выявлен гражданин, мешавший свободному проходу и отвлекавший людей. В рамках проводимой работы с ним была проведена профилактическая беседа.

Также сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.

До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании. Теперь вместо административной ответственности ему грозит уголовная.

А в начале года мы писали о случае в Астане, когда столичные полицейские "выгнали водителя" с пути следования VIP-кортежа, озвучив из динамиков приказ "Разворачивайся, тупой!". В полиции после этого начали проверку.