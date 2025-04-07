Видео конфликта полицейского и мужчины с костылями объяснили в полиции Астаны

В Сети распространяется видео, на котором, вероятно, происходит конфликт между полицейским и мужчиной с костылями. В полиции Астаны разъяснили ситуацию, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике astana_brothers. На кадрах двое полицейских, женщина и мужчина с костылями. Один из стражей порядка, судя по видео, отталкивает от двери здания мужчину с костылями.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны разъяснили ситуацию.

"Нарядами полиции на постоянной основе проводится работа по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности. Особое внимание сотрудники уделяют лицам, назойливо беспокоящим граждан, занимаясь попрошайничеством.

По жалобам прихожан, возле мечети был выявлен гражданин, мешавший свободному проходу и отвлекавший людей. В рамках проводимой работы с ним была проведена профилактическая беседа", - отмечается в комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.

До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании. Теперь вместо административной ответственности ему грозит уголовная.

А в начале года мы писали о случае в Астане, когда столичные полицейские "выгнали водителя" с пути следования VIP-кортежа, озвучив из динамиков приказ "Разворачивайся, тупой!". В полиции после этого начали проверку.