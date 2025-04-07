Видео конфликта полицейского и мужчины с костылями объяснили в полиции Астаны
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В Сети распространяется видео, на котором, вероятно, происходит конфликт между полицейским и мужчиной с костылями. В полиции Астаны разъяснили ситуацию, передает NUR.KZ.
Видео опубликовано в Instagram-паблике astana_brothers. На кадрах двое полицейских, женщина и мужчина с костылями. Один из стражей порядка, судя по видео, отталкивает от двери здания мужчину с костылями.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны разъяснили ситуацию.
"Нарядами полиции на постоянной основе проводится работа по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности. Особое внимание сотрудники уделяют лицам, назойливо беспокоящим граждан, занимаясь попрошайничеством.
По жалобам прихожан, возле мечети был выявлен гражданин, мешавший свободному проходу и отвлекавший людей. В рамках проводимой работы с ним была проведена профилактическая беседа", - отмечается в комментарии.
Напомним, ранее сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.
До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании. Теперь вместо административной ответственности ему грозит уголовная.
А в начале года мы писали о случае в Астане, когда столичные полицейские "выгнали водителя" с пути следования VIP-кортежа, озвучив из динамиков приказ "Разворачивайся, тупой!". В полиции после этого начали проверку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233826-video-konflikta-policeyskogo-i-muzhchiny-s-kostylyami-obyasnili-v-policii-astany/