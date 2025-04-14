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Погоню полицейских за мопедистом сняли на видео в Алматы

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Полицейские
Полицейские. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty_official.

В подписи к посту говорится, что в итоге мопедист потерял управления и упал.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на видео зафиксирован факт преследования водителя мопеда, который, игнорируя требования об остановке, пытался скрыться от сотрудников полиции.

"Несмотря на попытки убежать, в том числе в пешем порядке по труднодоступной местности, нарушитель был задержан и привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения. Подобные случаи подтверждают неотвратимость наказания для всех, кто пренебрегает законом", - заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что полиция действует строго в рамках законодательства и принципа "Закон и порядок", провозглашенного главой государства.

"Работа по профилактике нарушений и обеспечению общественной безопасности продолжается", - добавили в ДП.

Напомним, с 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения - за нарушения правил теперь их штрафуют так же, как и водителей автомобилей.

А вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сообщил, что незарегистрированные мопеды будут водворены на штрафстоянки.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235476-pogonyu-policeyskih-za-mopedistom-snyali-na-video-v-almaty/