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"Заводил авто, бегал по подъезду и кричал": акмолинец оказал сопротивление полицейскому

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Задержанный
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: fotoedu / Getty Images

Житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании. Теперь вместо административной ответственности ему грозит уголовная, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 28 октября в городе Акколь. В отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ее пьяный сосед нарушает тишину. На вызов была направлена следственно-оперативная группа.

"По приезде полицейские опросили звонившую и выяснили, что 28-летний мужчина на протяжении некоторого времени ведет себя неадекватно: заводил двигатель своей автомашины, бегал по подъезду и громко кричал", - пояснили в ведомстве.

На замечания других жильцов мужчина не реагировал, из-за чего они были вынуждены вызвать полицию.

"Когда полицейские хотели составить в отношении нарушителя административный протокол, он не только отказался его подписывать, но и оказал физическое сопротивление участковому инспектору. Кроме того, дебошир повредил служебное авто", - рассказали в ДП региона.

Данный факт полицейские зарегистрировали по ч.1 ст.380 УК РК (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти).

Отметим, что по ч.1 ст.380 УК РК угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180783-zavodil-avto-begal-po-podezdu-i-krichal-akmolinec-okazal-soprotivlenie-policeyskomu/

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