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"Угрожал убить, сорвал погоны": акмолинца пришлось усмирять силовыми приемами

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Полицейские в форме
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках ОПМ "Правопорядок" ночью 24 ноября, в 00.50, участковые инспекторы Целиноградского отдела полиции при патрулировании села Караоткель на улице Гумилева остановили машину Haval M-6 под управлением 40-летнего водителя.

По информации полиции, в ходе проверки документов правоохранители зафиксировали резкий запах алкоголя, исходящий от водителя. Ему сразу же предложили проехать в наркологию в село Акмол для прохождения медицинского освидетельствования, чтобы определить степень алкогольного опьянения.

"Далее по пути следования и в самом здании поликлиники в Акмоле водитель в открытой форме начал угрожать убить и причинить вред здоровью в отношении представителя власти, который находился при исполнении служебных обязанностей. Также, применив физическую силу в отношении служителя закона, нарушитель ухватился за обмундирование и сорвал погоны с бушлата участкового", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Как отметили в полиции, на законное требование прекратить оскорблять и угрожать мужчина не реагировал, тем самым вел себя неуважительно и агрессивно, спровоцировав конфликтную ситуацию.

"Для прекращения противоправных действий полицейские применили приемы самбо", - уточнили в ведомстве.

Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Он был помещен в комнату временного задержания.

На него составили административный протокол по ст.608 КоАП РК. Также возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

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Добавим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Согласно ч.1 ст.380 УК РК угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192681-ugrozhal-ubit-sorval-pogony-akmolinca-prishlos-usmiryat-silovymi-priemami/

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